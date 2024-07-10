«Аккуратно с ножом». Муцениеце пошутила при дочери про лишение родительских прав
Актриса Агата Муцениеце не скрывает от детей свои непростые отношения с их отцом Павлом Прилучным. В шоу «Честные будни» на своем YouTube-канале она при сыне и дочке обсуждает лишение родительских прав.
На кадрах дочь актрисы резала банан. Муцениеце попросила ее быть осторожнее.
«Аккуратно с ножом, а то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», - предупредила мать.
Дочь заверила актрису, что все под контролем.
«Я аккуратна как никто!» - заявила она.
В августе Муцениеце будет судиться с экс-супругом, который хочет забрать к себе их общих детей. Сыну и дочери придется выбирать, с кем из родителей они останутся. По одной из версий, актер принял такое решение, чтобы не платить алименты.