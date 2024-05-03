Агутин временно покинул Россию после исповеди Пугачевой

Накануне Агутин выступил в дубайском отеле. Его концерт посетила телеведущая Виктория Лопырева.

«Лучший. Помню концерт Лени в Юбилейном в Сочи очень много лет назад… Тогда он был абсолютно „босоногий мальчик“, а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни», - написала она в соцсети.

По данным издания, Агутин уехал из России сразу же после презентации композиции певицы Аллы Пугачевой «Я плачу», к которой он написал стихи и музыку. Саму композицию записали пять лет назад к 50-летнему юбилею артиста.