Агутин впервые высказался о конфликте с Shaman

Причиной для скандала стало отсутствие Агутина на исполнении финальной композиции концерта «Песня года». В соцсетях заявили, что певец не хотел вставать на одну сцене с Shaman. Агутину даже приписывали фразу : «петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

Музыкант признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось». Вскоре после новогодних праздников Агутин отправился на концерт в Дубай.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые российские звезды отказываются выступать с Shaman , сомневаясь в искренности его патриотизма. Сам Дронов отказывается вступать в конфликты с коллегами по цеху: в частности, он мягко ответил на высказывания Аллы Пугачевой и в шутку назвал ее своей поклонницей.

Артист Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman. Как сообщило издание 78.ru , исполнители не ссорились друг с другом и лишь стали жертвами обстоятельств.