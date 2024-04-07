Агутин назвал слухи о конфликте с Shaman вопиющими

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий», - заявил Агутин.

Два года назад после фестиваля эстрадной песни в прессе начала распространяться информация о том, что Агутин демонстративно отказывается общаться с Shaman. Речь идет о фотосессии на мероприятии, когда фотограф попросил Агутина пройти дальше, а тот вежливо отказался, так как место занял уже Shaman, который там давал интервью. Агутин просто не хотел мешать певцу, но его поступок интерпретировали по-иному.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. Все эти статейки читая, смотря вот на это, я понимаю: известные люди, мы как участники комиксов. За что боролся, на то напоролся. Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», - отметил Агутин.

Shaman также пояснил журналистам НТВ, что не ссорился с Агутиным. Он объяснил, что Агутин не вышел с ним на сцену на съемках «Песни года», так как лежал в это время в больнице.