15 ноября 2023, 14:29

Агент Павла Деревянко не стал комментировать новости об обвинении актера в мошенничестве

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На актера Павла Деревянко написали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве. Агент артиста Елена Галанова заявила «360», что не комментирует эти новости.

В полицию обратился бизнесмен из Москвы, который заключил с артистом и его партнером три договора займа. Предприниматель вложил более одного миллиона рублей в криптобизнес артиста, но спустя год не получил никакой прибыли. Бизнесмен призвал правоохранителей проверить Деревянко и по необходимости привлечь его к ответственности.

Агент артиста Елена Галанова решила не высказываться по поводу обвинений в его адрес.

«Вы знаете, без комментариев», - заявила она.

По данным Shot, актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве. В августе 2023 года артист рассказал в интервью «360», что задолжал крупную сумму из-за неудачного вложения в криптобизнес на 45 миллионов рублей. Сам Деревянко заверил, что с него требуют гораздо большее большую сумму.

Мошенничество Деньги Актеры
15 ноября 2023, 13:59
Деревянко обвинили в мошенничестве более чем на 1 млн рублей — СМИ
РИА «Новости»
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Российскому актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В полицию обратился 38-летний предприниматель из Москвы. Он обвинил звезду сериала «Беспринципные» в мошенничестве.

Бизнесмен заключил с артистом и его партнером три договора займа. В общей сложности московский предприниматель вложил более одного миллиона рублей в криптобизнес актера, начиная с конца сентября прошлого года. Спустя год инвестор не получил никакой прибыли.

Столичный предприниматель призвал правоохранителей проверить Деревянко и его партнера по бизнесу и в случае необходимости привлечь их к ответственности по статье о мошенничестве.

Артист в беседе с «360» рассказывал, что задолжал крупную сумму денег. Причиной тому стало неудачное вложение в криптобизнес на 45 миллионов рублей. Сам Павел Деревянко заверил , что с него требуют гораздо большее большую сумму.

Мошенничество Актеры
15 ноября 2023, 05:03
«Забирай все». Лолита рассказала о неожиданном поступке бывшего мужа Александра Цекало
YouTube
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Певица Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала, что ей пришлось обратиться по работе к своему бывшему мужу Александру Цекало, и он ее очень удивил. Продюсер подписал разрешение по авторским правам и даже не попросил ничего взамен.

Цекало после женитьбы на казахской модели четыре года назад переехал жить в США, но продолжает работать над проектами в России. Лолита призналась, что позвонила бывшему супругу по рабочему моменту - требовалось подписать разрешение по авторским правам на одну из совместных песен. Лолита удивилась, что ее бывший муж не отказался и даже ничего не потребовал взамен.

«К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать. Подписал все документы», - рассказала Милявская в беседе с ведущей Аллой Шишкиной.

В феврале этого года Лолита рассказала, что наконец-то в ее жизни появился достойный спутник , который помог обрести женское счастье. Актриса отметила, что не хочет выходить замуж в шестой раз - штамп в паспорте не приносит ничего, кроме проблем при разводе.

Музыка Лолита Милявская
15 ноября 2023, 04:17
СМИ выяснили, куда пропал скандальный певец Сергей Шнуров
РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не покинул Россию после февраля 2022 года, он продолжает заниматься творчеством на родине. Такие данные предоставило издание News.ru.

В марте этого года в СМИ появились слухи, что Шнуров оформил гражданство в одной из европейских стран и собирается покинуть Россию. Также сообщали, что у артиста есть недвижимость в Израиле и Швейцарии. Шнуров опроверг эту информацию и заявил, что у него нет квартир и домов за границей.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», - заявил певец.

Шнуров отказывался комментировать спецоперацию, признавая, что не имеет необходимых компетенций для этого. Он заявил, что не разделяет мировоззрение артистов, которые покинули Россию после начала СВО. Он назвал их позицию ущербной и заявил, что не собирается так поступать.

Ранее концерт группы «Ленинград» отменили за несколько дней до шоу в «Лужниках». Купившим билеты пообещали вернуть деньги, причину отмены не сообщили. Группа «Ленинград» пообещала обратиться в суд , если организаторы не вернут зрителям деньги за билеты.

Музыка Сергей Шнуров
15 ноября 2023, 01:47
Пугачева вернется на российское ТВ, но при одном условии — критик Волков
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева снова начнет выступать в России и появится на отечественном телевидении, если поменяет политическую позицию. Такое мнение выразил музыкальный критик Александр Волков в беседе с «ФедералПресс».

«Определенные круги в медийном пространстве продолжают поддерживать Пугачеву. Из-за этого в интернете появляется много вбросов. Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции», - заявил он.

По словам Волкова, появляющиеся слухи про артистку - шум, от которого следует отстраниться.

Ранее Пугачева обратилась к ненавистникам в социальных сетях. Она назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников » и отметила, что о ней еще услышат. Также звезда выразила уверенность, что авторы вымыслов про нее хотят оттолкнуть преданных слушателей, ради которых женщина «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Пугачеву из-за ее обращения к хейтерам. Артистка усомнилась в искренности Аллы Борисовны, потому что певица не сама сочиняла свои известные хиты.

Россия Алла Пугачева Телевидение

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