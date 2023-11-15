Агент Павла Деревянко не стал комментировать новости об обвинении актера в мошенничестве

В полицию обратился бизнесмен из Москвы, который заключил с артистом и его партнером три договора займа. Предприниматель вложил более одного миллиона рублей в криптобизнес артиста, но спустя год не получил никакой прибыли. Бизнесмен призвал правоохранителей проверить Деревянко и по необходимости привлечь его к ответственности.

Агент артиста Елена Галанова решила не высказываться по поводу обвинений в его адрес.

«Вы знаете, без комментариев», - заявила она.

По данным Shot, актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве. В августе 2023 года артист рассказал в интервью «360», что задолжал крупную сумму из-за неудачного вложения в криптобизнес на 45 миллионов рублей. Сам Деревянко заверил, что с него требуют гораздо большее большую сумму.