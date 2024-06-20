Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма с возлюбленным

Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Своими эмоциями она поделилась в Telegram-канале.

«Со мной произошло очень странное. Два дня назад поздно вечером читала книжку и вдруг решила пересмотреть „Мужчину и женщину“. Никаких поводов не было, не искала что-нибудь хорошее старое, не хотела вспомнить что-то из французской новой волны, просто вдруг включила именно этот фильм», - рассказал телеведущая.

По ее словам, она смотрела эту ленту не меньше четырех раз. Высоцкая призналась, что дважды искренне плакала во время просмотра. Она добавила, что новость о смерти актрисы застала ее врасплох.

Анук Эме умерла 18 июня в Париже на 93-м году жизни в окружении родных. Актрису множество раз номинировали на премию «Оскар», она завоевывала «Золотой глобус» и BAFTA.