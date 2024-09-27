27 сентября 2024, 08:53

Адвокат объяснил, чем приговор может быть полезен иноагенту Панину

РИА «Новости»
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Актер Алексей Панин*, осужденный заочно в России на шесть лет за оправдание терроризма, может использовать этот приговор для получения статуса политического беженца за границей. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Почуев.

«Этот приговор будет на пользу Алексею Панину*. Он имеет шанс получить политическое убежище за границей», - заявил Почуев.

Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина * к шести годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Также ему также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Согласно материалам дела, представленным в суде, в октябре 2022 года Панин* разместил в своем Telegram-канале сообщения, которые оправдывали и поддерживали теракт на Крымском мосту.

Панин* находится в международном розыске после заочного ареста, а Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Актеры Иноагенты
26 сентября 2024, 23:17
«Верное решение». Супруга Шамана высказалась о разводе с певцом
РИА «Новости»
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Супруга певцы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, прокомментировала их расставание. Елена Мартынова подтвердила, что они разводятся, сообщило издание StarHit.

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», - заявила Мартынова.

До этого музыкант объяснил подписчикам, что они с супругой очень занятые люди, поэтому у них фактически не остается времени на нормальную личную жизнь. Шаман добавил, что они останутся с Мартыновой в хороших отношениях, без каких-либо обид и конфликтов.

Для Дронова, как и для Мартыновой, это уже второй по счету брак. Они сошлись по инициативе женщины, которая заинтересовалась молодым певцом после встречи на одном из светских мероприятий.

Первые пять лет брака с Мартыновой Дронов не мог похвастаться успешной карьерой в шоу-бизнесе, но потом она увидела в нем свой новый PR-проект и начала его раскручивать.

В соцсетях и СМИ уже появились предположения, что причиной развода могла стать ревность Мартыновой из-за многочисленных поклонниц музыканта.

Россия Музыка Громкие разводы Брак Shaman Шоу-бизнес
26 сентября 2024, 21:27
P.Diddy в изоляторе объявил голодовку
Unsplash
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Арестованный по подозрению в торговле людьми и сексуальном насилии рэпер P.Diddy (Шон Комбс) отказался от тюремной еды. Он опасается, что подельники попытаются его отравить, сообщил News Nation правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин.

По словам мужчины, артист сильно напуган и страдает паранойей. Левин сообщил, что P.Diddy отказался от тюремной еды из опасений, что его отравят.

«Представьте, если бы кто-то заплатил кому-то внутри, чтобы тот отравил его еду, вызвал у него сердечный приступ и он умер, и никто бы ничего об этом не подумал. Так что это может быть одной из причин, по которой он не ест», - сказал он.

Левин допустил также, что рэпер мог объявить голодовку или отказаться от тюремного пайка из-за его качества. Правозащитник сообщил, что в Бруклинском центре заключения Metropolitan Detention Center кормят холодной пресной высокоуглеводной едой с плесенью.

Одного из самых богатых рэперов арестовали в Нью-Йорке в середине сентября. Несколько девушек обвинили P.Diddy в систематическом насилии. Кроме того, следователи заподозрили его в торговле людьми и насильственных действиях сексуального характера.

США Музыка Аресты Шоу-бизнес
26 сентября 2024, 20:06
Народного артиста России Добрынина доставили в тяжелом состоянии в больницу
РИА «Новости»
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Советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, врачи заподозрили у 78-летнего артиста инсульт. Его состояние медики оценили как тяжелое. Ранее у Добрынина уже было два инсульта.

Как рассказала жена исполнителя, он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. Семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Вячеслав Добрынин известен как автор популярных песен «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и других.

Ранее стало известно о смерти актера Романа Мадянова. Он скончался в результате борьбы с раком. Как пояснил заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Имянитов, в организме одного человека могут развиться несколько злокачественных опухолей, не являющихся метастазами, что фиксируется в онкологии довольно редко.

Инсульт Болезни
26 сентября 2024, 12:17
«Чью кровь он пьет?». Меньшиков удивил фанатов внешним видом
РИА «Новости»
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Актер Олег Меньшиков появился на вечеринке в честь премьеры оперетты «Сильва» в Театре Ермоловой и удивил фанатов стильным образом. Фото с ним опубликовала телеведущая Светлана Бондарчук Instagram*.

«Ого, снова молодой!», «Будто не стареет», «Чью кровь он пьет?» - написали подписчики Бондарчук под фото.

В комментариях пользователи отметили, что 63-летний артист помолодел и не выглядит на свой возраст. Некоторые предположили, что на актера положительно повлияла его 41-летняя жена Анастасия Чернова.

Меньшиков пришел на мероприятие в белом жилете и в черной рубашке, образ он дополнил многочисленными цепочками.

Ранее в марте Меньшиков с супругой посетили премьеру фильма «Ненормальный» в московском кинотеатре «Октябрь». Пара вышла на красную дорожку.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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