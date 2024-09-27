Адвокат объяснил, чем приговор может быть полезен иноагенту Панину
Актер Алексей Панин*, осужденный заочно в России на шесть лет за оправдание терроризма, может использовать этот приговор для получения статуса политического беженца за границей. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Почуев.
«Этот приговор будет на пользу Алексею Панину*. Он имеет шанс получить политическое убежище за границей», - заявил Почуев.
Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина * к шести годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Также ему также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.
Согласно материалам дела, представленным в суде, в октябре 2022 года Панин* разместил в своем Telegram-канале сообщения, которые оправдывали и поддерживали теракт на Крымском мосту.
Панин* находится в международном розыске после заочного ареста, а Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.