Адвокат Моргенштерна заявил о нарушении правил составления протокола в отношении рэпера

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«Как я уже говорил ранее, мы считаем, протокол составлен с нарушением закона, в том числе с формальными нарушениями. Требования, предусмотренные в законодательстве для привлечения к административной ответствен, не выполнены. Есть еще ряд других нарушений, поэтому считаем, что протокол не соответствует законам, и будем в судебном порядке эту позицию отстаивать», - заявил Жорин в беседе с изданием.

Моргенштерна привлекли к административной ответственности за то, что он не отчитался перед Минюстом за деятельность иноагента. Жорин отметил, что музыканта должны были уведомить, получить его объяснения и только после этого составлять протокол. Также адвокат указал на формальное нарушение - установление места и время совершения правонарушения. Минюст указал город Москва, где Моргенштерн давно не проживает.

В конце августа Моргенштерн признался , что больше не хочет работать на Америку и хочет вернуться на родину. В США его разочаровали чрезмерный капитализм и «отсутствие человечности» со стороны коллег.