Адвокат Добровинский анонсировал новое слушание по иску Киркорова к Успенской

Он назвал иск своего доверителя «желанием напомнить всем публичным людям, что они особенно должны контролировать все, что они говорят». Добровинский призвал известных людей помнить, что у каждого из них многомиллионная аудитория, воспринимающая слова кумира как факт.

«Именно поэтому следует думать прежде, чем говорить, и тщательно подбирать слова, которые говоришь на публике», - подчеркнул адвокат.

Ссора между артистами началась из-за того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился. После этого обе стороны обменялись оскорблениями в адрес друг друга.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза предположил , что Киркоров устроил скандал с Успенской, чтобы привлечь к себе внимание.