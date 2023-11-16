16 ноября 2023, 13:24

Адвокат Деревянко отверг обвинения артиста в мошенничестве

РИА «Новости»
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На актера Павла Деревянко подала в суд Жанна Якушкина, потребовав вернуть ей вложенные в криптовалюту деньги. Адвокат артиста Евгений Розенблат рассказал «360», что сумма исковых требований составила 250 тысяч долларов.

«Истребуемые денежные средства ответчик не получал. По мнению ответчика, истец не могла в дату, указанную в расписке, передать спорные наличные денежные средства ответчику», - прокомментировал он.

Женщина утверждала, что давала деньги Деревянко наличными под расписку. Однако ни ее, ни другие доказательства того, что актер взял у нее такую сумму, не предоставила. Кроме того, когда женщина якобы передавала Деревянко валюту, она вообще была за границей и не могла сделать это физически.

Заседание перенесли Суд удовлетворил ходатайство о проверке факта пересечения истцом границы. Также специалистам придется изучить налоговые декларации и информацию о денежных средствах на банковских счетах женщины.

«Кроме того, суд с учетом ходатайства представителя ответчика предложил истцу представить доказательства в обоснование происхождения спорных денежных средств», - добавил адвокат Судебное разбирательство отложили на 8 февраля 2024 года.

Большие долги? Деревянко обвинили в мошенничестве, актеру грозит до пяти лет тюрьмы. В полицию обратился 38-летний предприниматель из Москвы с заявлением, что заключил с артистом договора займа, вложил более одного миллиона рублей в его криптобизнес, а прибыли не получил. Агент артиста Елена Галанова отказалась комментировать информацию о заявлениях на Деревянко.

Ранее Деревянко анонсировал заявление по поводу долгов из-за криптобизнеса. Он рассказал, что речь идет более чем о 45 миллионах рублей.

Суд Россия Актеры
16 ноября 2023, 13:35
«Признан потерпевшим». Адвокат Павла Деревянко опроверг обвинение актера в мошенничестве
РИА «Новости»
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В СМИ распространяется информация о том, что актера Павла Деревянко обвиняют в мошенничестве. При этом его адвокат Александр Аронов утверждает, что это, наоборот, Деревянко обманули, и его признали потерпевшим по уголовному делу. Комментарий защитника оказался в распоряжении «360».

«Павел Деревянко никого не обманывал, его обманули [предприниматели Сергей] Николенко и [Григорий] Мулузян. По факту противоправных действий в отношении Деревянко им было подано заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим», - подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что предварительное следствие пока не окончено, и добавил, что вся остальная информация, которая распространяется в средствах массовой информации, не соответствует действительности.

В полицию обратился московский бизнесмен , вложивший более миллиона рублей в криптобизнес актера и не получивший выгоды. Позже еще одна женщина заявила, что актер должен ей более 22 миллионов рублей.

Уголовное дело Мошенничество Актеры
16 ноября 2023, 11:49
Племянница иноагента Галкина с размахом отметила День рождения
Unsplash
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Племянница иноагента Максима Галкина* Алина с размахом отметила 19-летие в ресторане Kaif Provenance, ранее принадлежавшем Моргенштерну**, в центре Москвы. Праздник обошелся ей в почти миллион рублей, передал Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, девушка позвала 55 друзей, где ребята праздновали с полуночи до пяти утра. Аренда помещения обошлась звездной имениннице в 300 тысяч рублей, музыкальная аппаратура в 56 тысяч рублей, свет - в 12 тысяч.

Кроме этого, Алина заплатила за фуршет 385 тысяч рублей. Общая сумма Дня рождения составила 753 тысячи рублей, без учета услуг диджея.

Известно, что девушка отметила праздник не только в России, но и на Кипре.

Уехавшая из России певица Алла Пугачева вместе с семьей устроила вечеринку. Фотографию со встречи девушка опубликовала на своей странице в Instagram***.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

***Instagram - социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Москва 2023
16 ноября 2023, 04:27
«Как мотыльки на свет». Рестораторы StereoPeople Group рассказали, что нужно для успеха клуба
Телеканал «360»
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В Москве открылся новый клуб «Стерео», на техническом открытии побывала ведущая программы «Тет-а-тет с Марусей» на «360» Маруся Михейчик. Она побеседовала с основателями известной сети заведений в России StereoPeople Group и выяснила, легко ли в Москве открыть бар и как угодить каждому клиенту.

Нужно развиваться в этом направлении Тимур Диджелава рассказал, что в Москве нет конкуренции и нужно развивать направление, придумывать больше интересных проектов.

«Чем больше будет интересных проектов, чем больше будет интересных людей, следовательно, на это как мотыльки на свет будут слетаться также люди не только из нашей страны, но и из других стран тоже», - заявил Диджелава Роман Чикин рассказал о новом клубе, на открытии которого побывала Маруся. По его словам, здесь получилось больше препатийное место.

«Не всегда первые шаги реализуются в проекте. Мы думаем: а давайте попробуем делать так. А в итоге гости сами выбирают направление», - отметил Чикин.

В новом клубе «Стерео» проходят маленькие концерты, шоу стендапа, много съемок. Уютная домашняя атмосфера, семейный бар привлекают посетителей. Персонал также дарит гостям атмосферу уюта, поделился Чикин.

«Мы не учились, мы в этом жили» На вопросы ведущей ответили Андрей Третьяков, Тимур Диджелава и Роман Чикин. Рестораторы рассказали, чему нужно научиться перед открытием заведения и какая конкуренция в Москве.

«Мы все втроем из ресторанного бизнеса, поэтому мы ничему не учились, мы в этом жили всю жизнь», - поделился Андрей Третьяков.

Для успеха мероприятия необходимо подобрать хорошую команду, добавил ресторатор. Человеку не из сферы ресторанного бизнеса будет сложно контролировать процессы, отметил Третьяков. Бизнесмен добавил, что сейчас существует много школ, где можно получить какое-то понимание о ресторанном деле.

«В наше время ничего такого не было», - заметил он.

Третьяков рассказал, что в свое время учились ресторанному делу у опытных барменов. Сначала приходилось убирать грязную посуду, потом доверяли дело посерьезней - наливать колу и виски.

«И вот так постепенно, постепенно... В наше время клубная индустрия - это как армия была», - поделился ресторатор.

Рестораны
16 ноября 2023, 03:00
«Ум на свободе». Шабутдинов рассказал о жизни в СИЗО
Pixabay
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Арестованный блогер Аяз Шабутдинов в письме «Известиям» рассказал, что воспринимает пребывание в СИЗО как отпуск, в котором отдыхает ум. Блогер признался, что ему помогают слова поддержки от разных людей.

«Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», - написал Шабутдинов в ответном письме.

Блогер утверждает, что для возбуждения уголовного дела не было предпосылок. Его компании работают в рамках закона.

Бизнес-коуч и раньше не жаловался на содержание в СИЗО. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов заявил, что держится, в камере читает произведения Эрих Марии Ремарка.

Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве. Блогера заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года.

Блогеры СИЗО

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