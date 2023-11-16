Адвокат Деревянко отверг обвинения артиста в мошенничестве

«Истребуемые денежные средства ответчик не получал. По мнению ответчика, истец не могла в дату, указанную в расписке, передать спорные наличные денежные средства ответчику», - прокомментировал он.

Женщина утверждала, что давала деньги Деревянко наличными под расписку. Однако ни ее, ни другие доказательства того, что актер взял у нее такую сумму, не предоставила. Кроме того, когда женщина якобы передавала Деревянко валюту, она вообще была за границей и не могла сделать это физически.

Заседание перенесли Суд удовлетворил ходатайство о проверке факта пересечения истцом границы. Также специалистам придется изучить налоговые декларации и информацию о денежных средствах на банковских счетах женщины.

«Кроме того, суд с учетом ходатайства представителя ответчика предложил истцу представить доказательства в обоснование происхождения спорных денежных средств», - добавил адвокат Судебное разбирательство отложили на 8 февраля 2024 года.

Большие долги? Деревянко обвинили в мошенничестве, актеру грозит до пяти лет тюрьмы. В полицию обратился 38-летний предприниматель из Москвы с заявлением, что заключил с артистом договора займа, вложил более одного миллиона рублей в его криптобизнес, а прибыли не получил. Агент артиста Елена Галанова отказалась комментировать информацию о заявлениях на Деревянко.

Ранее Деревянко анонсировал заявление по поводу долгов из-за криптобизнеса. Он рассказал, что речь идет более чем о 45 миллионах рублей.