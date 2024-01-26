26 января 2024, 11:36

Адвокат Блиновской оспорит арест блогера

РИА «Новости»
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Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом правозащитница сообщила «360».

Сальникова подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста. Документ поступил в Мосгорсуд.

Мосгорсуд Адвокаты Блогеры Аресты
26 января 2024, 05:45
Продюсер рассказал, почему Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров улетел в США из-за желания увидеть певицу Мадонну. Об этом сообщил продюсер Сергей Лавров в беседе с сайтом mk.ru.

«Нравится ему Мадонна - он купил билет и слетал на ее концерт», - объяснил он причину отъезда вокалиста.

По словам продюсера, Киркоров является «взрослым ребенком». Его восхищают город Лас-Вегас, Диснейленд и американские горки. Сам артист часто об этом говорил.

«Его нынешняя поездка в Америку не говорит о том, что он - не патриот и собирается остаться навсегда», - заявил Лавров.

Ранее Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке. Очевидцы отправили фотографии со знаменитостью журналистам. Певец стоял около Madison Square Garden, где проходило шоу певицы.

Волна критики обрушилась на артиста после его появления на скандальной «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, и Киркоров выполнил условия.

США Филипп Киркоров Концерты
26 января 2024, 05:31
Стал известен дневной гонорар Александра Петрова в театре и кино
Global Look Press
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Российский актер Александр Петров 25 января отпраздновал свой 35-й день рождения. Издание 76.ru рассказало, сколько зарабатывает звезда «Полицейского с рублевки» в кино и театре.

Первая крупная роль пришла к Петрову в 2012 году, он сыграл в сериале «Пока цветет папоротник». Потом были фильм «Притяжение» и сериал «Обнимая небо», а также съемки в нескольких частях «Гоголя».

Недавно Петров снялся в громкой премьере Романа Полански «Дворец» и эротической мелодрамме «Непослушная». Всего в копилке Петрова 77 ролей в кино и сериалах. Также актер играет в театре, а в качестве режиссера представил два крупных спектакля.

По информации издания, за один съемочный день на съемках сериала Петров получал 500 тысяч рублей, в 2024 году прайс актера может подняться до 700 тысяч рублей за смену. В театре Ермоловой «за выход» актер может получать до 100 тысяч рублей.

На свадьбе Петрову и его новой супруге Виктории подарили щенка. Актер назвал питомца Тэшкой , в честь фильма «Т-34», роль в котором Петров считает одной из главных в карьере.

Сериалы Кино Театры Зарплаты Деньги Актеры Александр Петров
26 января 2024, 05:09
Киркоров нашел себе невесту и провел тайную помолвку — СМИ
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров мог провести тайную помолвку с продюсером Татьяной Тур. Об этом сообщило издание Voice.

Авторы статьи отметили, что в последнее время вокалист часто посещает светские мероприятия в компании Тур.

Также факт о вероятной помолвке знаменитостей подкрепило украшение на пальце у поп-короля. На «Золотой граммофон» Киркоров надел кольцо, похожее на обручальное. При этом Татьяну музыкант назвал «своим самым драгоценным бриллиантом».

Намекнула на близость с певцом и сама Тур. Поклонники в соцсетях спросили о личной жизни звезды и она ответила, что ее сердце занято, а в этом году она непременно выйдет замуж.

Ранее стало известно, что Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемки в популярном интернет-шоу «ЧБД». Однако в выпуске артиста не покажут. Его вырезали после скандала с «голой» вечеринкой, на которой певец побывал в качестве гостя.

Филипп Киркоров Свадьбы Соцсети
26 января 2024, 04:37
Крупнейшая звезда порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в США
Global Look Press
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Одна из крупнейших представительниц американской порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, тела актрисы и ее друга обнаружили в среду в городе Мур штата Оклахома. Тревогу забил работодатель мужчины, когда не смог связаться с ним в течение нескольких дней. Полиция провела проверку квартиры.

По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.

Джесси Джейн в США считалась одной из самых известных порноакртис. Она сыграла главную роль в фильме для взрослых, съемки которого обошлись в восемь миллионов долларов. Джейн закончила карьеру в порноиндустрии в 2019 году.

В Санкт-Петербурге за убийство порноактрисы Анастасии Гришман суд приговорил ее супруга к восьми годам колонии. Мужчина ударил жену ножом не менее 22 раз.

США Суд Полиция

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