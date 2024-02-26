26 февраля 2024, 16:05

Адвокат Алибасова рассказал о странностях в последнем разговоре с певцом

Global Look Press
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Последнее время создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов как будто устал от жизни. На это обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин, вспоминая последний разговор с ним, сообщил Пятый канал.

По словам приближенного артиста, они часто общаются по телефону. Зачастую Алибасов звонил по личным вопросам или просил совета. При этом всегда разговор начинался с юмора, а после Алибасов переходил уже к сути диалога.

«И вот некоторое время назад был такой „тревожный звонок“. Он позвонил без шуток, был достаточно грустный и начал благодарить меня: „Сергей, спасибо за то, что делал для меня много лет“. Это несвойственно Алибасову. Минут 15 благодарил меня. Я ему говорю: „Бари, ты как будто прощаешься“», - поделился Жорин.

Адвокат добавил, что начал замечать в поведении Алибасова непонятную усталость. Тема смерти, по его словам, преследовала продюсера последние 10-15 лет: однажды он даже решил отрепетировать свои похороны.

Жорин заявил, что композитор, видимо, устал от жизни и уже успел составить завещание. Он подчеркнул, что все имущество Алибасов отдал сыну, а интеллектуальную собственность - участникам группы «На-На».

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что отец находится в реанимации, но рвется домой.

Адвокаты Бари Алибасов
26 февраля 2024, 15:38
Лолита Милявская поменяла жизнь после скандала с «голой» вечеринкой
Global Look Press
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Российская исполнительница Лолита Милявская до сих пор не может вернуться на сцену, хотя уже прошло два месяца после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Ее привычная жизнь стала совсем другой. Об этом сообщило издание «7 дней».

Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей. Другие участники вечеринки - Дима Билан и Филипп Киркоров - продолжили свою карьеру.

Сейчас артистка живет в Болгарии в доме в деревенской местности, который построила еще когда была в браке с Дмитрием Ивановым. Каждый год она приезжала туда ради благоустройства сада.

В социальных сетях Милявской больше не достает прежнего гламура, но зато появились видео сельской жизни. В последней публикации артистка и вовсе предстала в необычном для себя амплуа - в серой кофте, желтой куртке, лосинах и тапках. Лолита назвала себя типичной болгарской пенсионеркой.

Артистке осенью исполнилось 60 лет. Это дает ей право стать полноценной гражданкой Болгарии и получить ВНЖ. Однако сама она не раз объясняла, что не хочет навсегда уезжать из России.

Ранее Лолита Милявская назвала размер своей пенсии.

Скандалы Болгария Лолита Милявская
26 февраля 2024, 15:06
Звезда «Слова пацана» рассказал, как рисовал порношаржи на учителей
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Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев, который исполнил роль Зимы, рассказал о том, как в школе и в студенчестве буллил людей и рисовал порнографические шаржи на учителей. Видео появилось на YouTube-канале «Вписка».

«Я не выходил во двор. У меня была классная творческая школа. Там я был подонком. Примыкал к буллингу. Делал шаржи порнографического содержания с учительницами, передавал по партам. Тут я сразу автоматически обезопасил себя от смеха, потому что я источник этого яда. Я был очень токсичный школьник, не понимаю почему», - рассказал Зулькарнаев.

Кроме того, он рассказал еще одну историю из жизни. Однажды он чуть не сорвал спектакль, потому что расстался с девушкой и очень сильно напился. Из-за этого инцидента в театре пришлось экстренно искать замену артисту.

По словам актера, проблем с алкоголем у него нет: он употребляет спиртные напитки пару раз в неделю, чтобы расслабиться.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого из «Слова пацана» еще не утвердили на роль Жириновского.

Сериалы Актеры
26 февраля 2024, 14:25
Телеведущей Виктории Боне предложили деньги за интим
Global Look Press
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Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам в Instagram*, что ей пообещали деньги за интим. Девушка заявила, что была очень шокирована после такого предложения.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией По словам блогера, незадолго до этого она отдыхала в Дубае. Проходя вечером по улице, Боня задумалась о том, что мужчины стали меньше обращать на нее внимание, чем раньше. Однако неожиданное предложение многое поменяло в ее восприятии.

«Я даже не знаю, радоваться или горевать. Я пока не могу определиться… За миллион рублей, ребят! И прямо настойчиво очень. Я говорю, ребят, у меня одна сторис в Instagram* стоит полтора миллиона… Как вы вообще могли такое предложить?» - отметила она.

Ранее Боня частично показала лицо после пластической операции.

Соцсети Деньги Виктория Боня
26 февраля 2024, 13:42
Бари Алибасов попал в реанимацию
Global Look Press
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Создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, но он в сознании и хочет домой. Об этом рассказал РИА «Новости» его сын.

По словам родственника музыканта, врачи пока не поставили диагноз окончательно. Сейчас он остается в Боткинской больнице в реанимации. Ему должны взять анализы.

«Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», - отметил он.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля, с подозрением на инсульт. Однако его супруга Елена рассказала , что у него поднялось давление, ничего страшного не произошло. Госпитализация фактически была попыткой перестраховки, учитывая погодные условия и вспышки на солнце.

Больницы Врачи Бари Алибасов

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