05 июня 2024, 19:15

«Абьюзивное засирание мозга». Бородина назвала Нюшу жертвой в браке с Сивовым

Global Look Press
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Телеведущая Ксения Бородина предположила, что певица Нюша стала жертвой в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Своим мнением она поделилась на странице в социальной сети Instagram*.

«На мой взгляд, это наглядный пример, как можно зомбировать человека в отношениях», - заявила телеведущая.

По ее мнению, ни одна женщина по доброй воли не согласится на открытый брак и свободные отношения. Она подчеркнула, что таким образом спасти союз невозможно.

«Изменщик так и останется изменщиком, и все эти теории про то, что человек никому не принадлежит и своим телом распоряжается, как хочет, это все абьюзивное засирание мозга», - написала Бородина.

Она отметила, что в здоровых отношениях измен не бывает, и призвала незамужних девушек не считать подобные действия нормальными.

«Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая интересная и, главное, талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому», - заключила телеведущая.

Ранее в интервью Нюша призналась, что прежде, чем окончательно разойтись с супругом, они пробовали разные форматы отношений, включая и свободные. Однако это не помогло спасти брак.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Брак Шоу-бизнес
05 июня 2024, 18:39
Продюсер раскрыл заработок Пугачевой за выступление
Global Look Press
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Аллу Пугачеву, Ларису Долину, Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву можно назвать одними из самых богатых певиц на российской эстраде. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти» раскрыл гонорары некоторых из артисток.

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», - заявил он.

Среди их конкуренток Дворцов назвал Кадышеву и Бабкину. За концерт артистки-народницы получают от трех до семи миллионов рублей. При этом Лариса Долина, по словам критика, полает от двух до пяти миллионов рублей за выход на сцену.

Больше всего за выступление платили Пугачевой. Ее заработок мог достигать 20 миллионов рублей за концерт, заявил шоумен.

Ранее певец Прохор Шаляпин также назвала Кадышеву и Бабкину самыми богатыми артистками российской эстрады. По его словам, в стране сейчас наблюдается острая нехватка народного репертуара.

Аллу Пугачеву, Ларису Долину, Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву можно назвать одними из самых богатых певиц на российской эстраде. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с изданием « Страсти » раскрыл гонорары некоторых из артисток.

Концерты Алла Пугачева Надежда Бабкина Шоу-бизнес
05 июня 2024, 14:02
Сати Казанова опровергла слухи о том, что требовала провести шоу в день траура
Global Look Press
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Певица Сати Казанова назвала сообщения о компенсации за отмену концерта в клубе «Баунс» в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» ложными и порочащими ее имя. В беседе с издание Super артистка прокомментировала ситуацию и заявила, что лично отменила мероприятие.

«Мы планировали мероприятие в формате фестиваля, приуроченное к моему онлайн-сообществу. А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления, потому что иначе было нельзя», - поделилась певица.

Она заверила, что по условиям договора организаторы должны были вернуть деньги за аренду помещения, но они отказались. Поэтому певица решила обратиться в суд.

«Видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности. И мы подадим еще один иск, на этот раз за возмутительную клевету», - заключила Казанова.

По словам певицы, такие необоснованные обвинения очень сильно ранят ее. Она заявила, что недобросовестные подрядчики пытаются выгородить себя, «играя на страданиях и боли людей».

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов мероприятия с Казановой сообщил, что после отмены шоу в день траура певица потребовала 614 тысяч рублей, которые она отдала за аренду зала. По словам представителей площадки, договор подразумевал только перенос даты, так как выступление не состоялось по независящим от них обстоятельствам.

Суд Концерты Москва Шоу-бизнес
05 июня 2024, 13:17
Звезда сериала «Интерны» устроил скандал на парковке в Москве
Global Look Press
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Актер Вадим Демчог, известный благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны», за рулем автомобиля Mitsubishi протаранил ограждения на парковке в Москве. Кадрами с курьезной аварией поделился Telegram-канал Shot.

По информации канала, утром 5 июня артист приехал на площадку на Варшавском шоссе. Он захотел оставить машину в зоне за ограждениями, но на его пути встал охранник со списком. Тогда актер попытался самостоятельно убрать препятствия, чего ему не позволили сделать.

Демчог продолжил пререкаться с представителем парковки. Он настаивал, что заплатил 800 рублей и может оставлять автомобиль там, где посчитает нужным. После этого актер сел в машину и наехал на железный забор. Однако попытки проехать не увенчались успехом и артисту пришлось искать другое место на площадке.

Ранее певица Ольга Бузова потребовала от своего бывшего мужа, футболист Дмитрия Тарасова вернуть автомобиль , который он ей подарил. По ее словам, спортсмен забрал машину себе еще до развода.

Скандалы Машины Актеры Москва Шоу-бизнес
05 июня 2024, 12:40
«Был объектом для шуток». Продюсер объяснил уход Цекало с телевидения
Global Look Press
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После ухода с российского телевидения шоумен Александр Цекало решил сменить деятельность. Подробностями новой карьеры телеведущего с изданием «Страсти» поделился продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», - поделился он.

По словам критика, за рубежом Цекало продолжает работу над российскими проектами. Это приносит ему неплохой заработок. Бабичев выразил уверенность, что за кулисами шоумен чувствует себя намного комфортнее.

Цекало переехал в США в 2019 году вместе с молодой возлюбленной Дариной Эрвин, которая младше его на 31 год. Шоумен перестал общаться со своими коллегами и даже успел продать недвижимость в России.

Сам Цекало уточнял, что причиной конфликта с коллегами по Первому каналу стал именно его брак с Эрвин. По его словам, ведущие проекта «Прожекторперисхилтон» не приняли их отношения.

США Россия Александр Цекало Телевидение

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