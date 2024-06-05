«Абьюзивное засирание мозга». Бородина назвала Нюшу жертвой в браке с Сивовым
Телеведущая Ксения Бородина предположила, что певица Нюша стала жертвой в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Своим мнением она поделилась на странице в социальной сети Instagram*.
«На мой взгляд, это наглядный пример, как можно зомбировать человека в отношениях», - заявила телеведущая.
По ее мнению, ни одна женщина по доброй воли не согласится на открытый брак и свободные отношения. Она подчеркнула, что таким образом спасти союз невозможно.
«Изменщик так и останется изменщиком, и все эти теории про то, что человек никому не принадлежит и своим телом распоряжается, как хочет, это все абьюзивное засирание мозга», - написала Бородина.
Она отметила, что в здоровых отношениях измен не бывает, и призвала незамужних девушек не считать подобные действия нормальными.
«Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая интересная и, главное, талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому», - заключила телеведущая.
Ранее в интервью Нюша призналась, что прежде, чем окончательно разойтись с супругом, они пробовали разные форматы отношений, включая и свободные. Однако это не помогло спасти брак.
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