Абрамов не захотел отдавать Алсу «разводные» миллиарды деньгами из-за ее нового возлюбленного

«Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна „разводные“ миллиарды деньгами, а не имуществом и активами. Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу», - привело издание слова источника.

По его информации, у певицы уже есть новая любовь, так как супруги уже давно не живут вместе. А шумиха вокруг развода нужна Алсу для пиара ее новой песни о разбитом сердце, которая знаменует ее возвращение на сцену. Для этого нужны деньги, а имущество и активы супругов могут быть больше, чем заявленные Абрамовым 2,5 миллиарда рублей, считает источник издания.

«Думаю, надо вложить порядка 200 миллионов рублей, чтобы поставить новое шоу, нанять команду, музыкантов. <…> Для возвращения на сцену нужен репертуар. <…> На новый репертуар нужны миллионы», - заявил промоутер Евгений Морозов.

Эксперт уверен, что в случае Алсу все вложения быстро «отобьются».

Алсу уже выставила на продажу пятикомнатную квартиру, расположенную в доме на Никитском бульваре. Певица планирует выручить за недвижимость 299 миллионов рублей.