«А зарабатывать может?» Спектакли с участием Дольниковой призвали отменить в России

Общественники заявили, что артистка после начала СВО уехала в Грузию и в нескольких интервью прямо оскорбляла Россию. В частности, заявила, что в имеющихся условиях не может жить в стране.

«А зарабатывать может?» - поинтересовались авторы письма.

Летом активист Виталий Бородин заявил, что будет добиваться, чтобы Министерство юстиции признало актрису Чулпан Хаматову иностранным агентом.

В феврале в Ярославле отменили спектакль с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Как сообщило местное издание, это произошло после заявления общественников.