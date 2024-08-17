«А, вы с ТНТ, да?» Актер Богданов рассказал, как чуть не стал «заложником одной роли»

По словам актера, он ушел из проекта ТНТ «Реальные пацаны», когда осознал, что перерос эту роль.

«После этого они еще пять-шесть лет продолжали снимать, и я понимал, что тогда будет просто „точка невозврата“. И мне кажется, что я и то затянул с уходом», - объяснил Богданов.

При этом добавил, что в сериалах всегда стреляют первые два-три сезона.

«Они стрельнули - ты запомнился», - отметил актер.

По его словам, у людей потом просто нет времени постоянно смотреть сериал. До сих пор многие не знают, что он покинул ситком, даже интересуются, будет ли продолжение «Реальных пацанов».

Богданов также отметил, что зрители часто заблуждаются, полагая, что актер такой же в жизни, как его персонаж в проекте.

«А это же просто работа», - подчеркнул он.

Собеседник 360.ru признался, что из-за съемках в ситкоме были и другие сложные моменты.

«Большие режиссеры очень скептически относились к ТНТ-шникам, к СТС», - признался он.

Богданов полагает, что они, вероятно, считали, что на этих каналах очень много ребят из КВН, непрофессиональных актеров, и «сторонились этой истории». Сейчас уже все изменилось и сериалы стали востребованными, на съемки уже хотят попасть.

«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (режиссер Бекмамбетов), и даже в те же „Елки“ („Елки 1914“), и потом в „Т-34“ и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», - резюмировал Богданов.

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