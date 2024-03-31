«А губа не треснет?» В США возмутились ценой билетов на концерт Орбакайте

Организаторы концерта не афишировали стоимость билетов, озвучивая цену только по телефону. Это не помешало тому, чтобы информация появилась в Сети. Жители Нью-Йорка были возмущены, когда узнали, что им предложили заплатить за билет от 350 до 450 долларов (от 32,4 до 41,6 тысячи рублей).

«А губа не треснет?» - написала в соцсетях пользовательница с ником Nat N.

Комментаторы под никами Hanna M. и Angelika K. высмеяли завышенные требования Орбакайте. Первая отметила, что предпочитает «известных певиц, а не это», а вторая пошутила про «совсем недорого».

Еще один пользователь признался, что отменил бронирование из-за изменения цены, не считая, что правильно менять условия контракта и выставлять новые суммы из-за «специального гостя».

Ранее основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов оценил шансы Орбакайте преуспеть в США и Канаде как невеликие, объяснив, что на ее выступления ходят не американцы, а только наши соотечественники.