31 марта 2024, 21:44

«А губа не треснет?» В США возмутились ценой билетов на концерт Орбакайте

РИА «Новости»
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Русскоязычные американцы возмутились стоимостью билетов на выступление певицы Кристины Орбакайте в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал «78».

Организаторы концерта не афишировали стоимость билетов, озвучивая цену только по телефону. Это не помешало тому, чтобы информация появилась в Сети. Жители Нью-Йорка были возмущены, когда узнали, что им предложили заплатить за билет от 350 до 450 долларов (от 32,4 до 41,6 тысячи рублей).

«А губа не треснет?» - написала в соцсетях пользовательница с ником Nat N.

Комментаторы под никами Hanna M. и Angelika K. высмеяли завышенные требования Орбакайте. Первая отметила, что предпочитает «известных певиц, а не это», а вторая пошутила про «совсем недорого».

Еще один пользователь признался, что отменил бронирование из-за изменения цены, не считая, что правильно менять условия контракта и выставлять новые суммы из-за «специального гостя».

Ранее основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов оценил шансы Орбакайте преуспеть в США и Канаде как невеликие, объяснив, что на ее выступления ходят не американцы, а только наши соотечественники.

США Концерты Музыка
31 марта 2024, 21:32
«Родители не в курсе». Стало известно о смерти экс-участницы «Дома 2» Либерж Кпадону
РИА «Новости»
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Бывшая участница «Дома 2» Либерж Кпадону ушла из жизни. Об этом сообщила другая бывшая участница телестройки Алиана Устиненко в своем Telegram-канале.

По информации Устиенко, 36-летняя Кпадону умерла 41 день назад.

«Все правда. 41 день назад. Малышка покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное - дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», - написала подруга Кпадону.

Позже Устиенко сообщила, что родители погибшей вышли с ней на связь.

Ранее сообщалось, что Кпадону перестала выходить на связь, а соседи рассказывали, что из ее квартиры выносили тело.

Причина смерти Либерж Кпадону неизвестна. Женщина страдала от сахарного диабета, а этой зимой врачи обнаружили новообразование у нее в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу, чтобы сделать операцию. В феврале она выложила последний пост в соцсетях, на котором плакала, прощалась и просила за нее молиться.

Больницы Соцсети Врачи Женщины Телевидение
31 марта 2024, 18:41
Светлаков задолжал ПФР 600 рублей
РИА «Новости»
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Пенсионный фонд России подал два иска к актеру и юмористу Сергею Светлакову, потребовав выплатить 600 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Два иска поступили в суд в феврале, уточнил источник канала. По его информации, Светлаков не подал в фонд сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода.

Сотрудники компании, предположительно, работали без регистрации, добавил собеседник Mash. На них при этом не открывали лицевые счета.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова в трех банках. Оказалось, что артист должен ведомству 47 тысяч рублей.

Кроме того, исполнитель не выплатил более 5 тысяч рублей штрафов за административные нарушения.

Суд Актеры
31 марта 2024, 02:19
Актер фильма «Убийственный долг» Чанс Пердомо разбился на мотоцикле
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Американский актер Чанс Пердомо разбился на мотоцикле в возрасте 27 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете», - сообщила семья актера.

Родственники попросили прессу и поклонников актера не беспокоить их в этот тяжелый момент, когда они скорбят о потере любимого сына и брата.

Чанс Пердомо известен по фильму «Убийственный долг» и сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix.

В супергеройском сериале «Поколение „Ви“» он сыграл одну из главных ролей. Создатели шоу принесли соболезнования родственникам Пердомо и назвали его талантливым актером, обаятельным и очень добрым человеком.

Мотоциклы Сериалы Семья Фильмы Актеры
31 марта 2024, 00:43
У звезды «Друзей» обнаружили 30 поражений головного мозга
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Врачи обнаружили у звезды сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристины Эпплгейт в мозге около 30 очагов поражения. В подкасте Armchair Expert она отметила, что это худшее, что ей пришлось переживать.

«Самое большое - за правым глазом, и он очень болит», - рассказала она.

На фоне этого Эпплгейт раскрыла некоторые подробности своей жизни. Она призналась, что носит памперс. К тому же, 52-летнюю актрису преследует постоянное чувство тревожности.

Звезда «Друзей» также пошутила, что даже после выздоровления продолжит пользоваться парковкой для инвалидов. Актрисе понравилось кататься в инвалидном кресле, когда, например нужно сесть в самолет.

В октябре 2023 года стало известно о смерти актера Мэттью Перри , наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Он скончался после тренировки по пиклболу. Смерть наступила из-за остановки сердца.

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