29 мая 2024, 03:15

«А голос где?». Орбакайте раскритиковали за выступление в ресторане в Монако

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Об этом сообщило издание mk.ru.

Дочь звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой исполнила для присутствующих в зале песню «Просто любить тебя». Также она поздравила с днем рождения одну из гостей вечеринки и приобняла ее.

Подписчики Telegram-канала «Диана Сплетни» , который опубликовал запись, выразили недовольство качеством исполнения Орбакайте своего хита.

Они отметили, что «вживую», без «фанеры», артистке петь очень сложно, и что она не поет, а кричит. Другие удивились, что Кристина теперь зарабатывает в кафе.

«Ни стыда, ни совести. А голос где?» - написал один из комментаторов.

Ранее Орбакайте рассказала, что в юности мечтала стать актрисой и не планировала выходить на эстраду.

Песни Россия Алла Пугачева Рестораны
29 мая 2024, 00:48
Умер продюсер «Крестного отца»
Freepik
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Продюсер Альберт Радди канадско-американского происхождения скончался в возрасте 94 лет. Радди получил две премии «Оскар» за продюсирование фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион». О его кончине сообщил портал Deadline со ссылкой на источник в семье.

«Альберт Радди <…> скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни», - говорится в сообщении.

Радди также работал над сериалом «Уокер, техасский рейнджер» с Чаком Норрисом в главной роли. Его последней работой стал вестерн режиссера Клинта Иствуда «Мужские слезы», отметил портал.

Ранее стало известно о кончине продюсера анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирины Капличной. Ей было 78 лет.

Сериалы Болезни Семья Фильмы Работа
28 мая 2024, 20:43
«Просто пыталась прогнать человека». Адвокат — о нападении звезды «Пацанок» на соседа
Unsplash
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Звезда шоу «Пацанки» Александра Петрова не пыталась убить соседа молотком или нанести ему телесные повреждения. Об этом 360.ru рассказал адвокат нападавшей Павел Никулин.

По его словам, женщина проживает в квартире в Санкт-Петербурге более пяти лет. В течение всего этого периода на лавочке у подъезда собирается компания, которая употребляет там горячительные напитки и громко общается, в том числе с использованием нецензурной лексики. Это происходит как ночью, так и утром. Сосед неоднократно был инициатором конфликтов, отметил собеседник 360.ru.

«Как мы знаем, 26 мая данное лицо опять находилось в состоянии сильного алкогольного опьянения, распивало спиртные напитки, в ходе просьб прекратить шуметь стало обещать засунуть торпеду в заднепроходное отверстие моей доверительницы», - заявил Никулин.

Петрова обращалась в полицию из-за шумной компании под окнами. Но правоохранители не приехали, предположительно, в связи с высокой загруженностью и регулярными заявками в отношении этих людей. Поэтому звезда «Пацанок» попыталась прогнать соседа.

«Моя доверительница в ходе данного конфликта не пыталась нанести какие-либо телесные повреждения, не пыталась <…>, не дай боже, там убить кого-то», - добавил адвокат.

Петрова также не использовала молоток во время нападения.

«Это был, естественно, не молоток. <…> Никаким молотком никто никому удары, насколько я знаю, не наносил. <…> У потерпевшего из травм якобы установлено только сотрясение головного мозга. Потерпевший от какой-либо госпитализации отказался. Таким образом, полагать, что ему причинен какой-либо физический вред, [оснований] нет», - подчеркнул Никулин.

О нападении звезды «Пацанок» на соседа стало известно 28 мая. Потерпевший обратился в полицию, началась проверка.

Санкт-Петербург Адвокаты Женщины Полиция
28 мая 2024, 19:16
Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме
Global Look Press
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Певец и актер Алексей Воробьев украсил стену своего дом в США американским флагом. Соответствующее видео он показал в своем Instagram*.

Несколько лет назад Воробьев снялся в голливудском фильме «Рейган». Его партнером по съемочной площадке стал Джон Войт - отец актрисы Анджелины Джоли.

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Артист снял ролик из своего жилища, планируя показать, как он играет со своей собакой. Однако некоторые пользователи обратили больше внимание на интерьер дома, особенно на флаг США.

Воробьев проживает в Соединенных Штатах, а в России бывает только по работе. Он был ведущим телешоу «Страна талантов» на НТВ и судил участников четвертого сезона шоу «Маска». Также артист известен по песне «Сумасшедшая» и сериалу «Деффчонки».

США Концерты Актеры
28 мая 2024, 18:45
Жена Брюса Уиллиса показала фото похудевшего из-за тяжелой болезни актера
Global Look Press
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Тяжелобольной актер Брюс Уиллис заметно похудел за последнее время. Свежий снимок звезды «Крепкого орешка» разместила его жена Эмма Хеминг в Instagram*.

На кадрах супруги весело проводят время на природе. Актер сидит на траве с босыми ногами, пускает мыльные пузыри и внимательно смотрит на них. Рядом находится его молодая супруга, она положила ему руку на плечо и улыбнулась.

На снимке голливудский артист выглядит похудевшим. Пару месяцев назад он отметил свое 69-летие.

Бывшая супруга актера Деми Мур сильно переживает из-за его прогрессирующей деменции. Актриса заявила, что уже начала готовиться к «эмоциональному прощанию» с Уиллисом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Голливуд Актеры Брюс Уиллис

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