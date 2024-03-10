10 марта 2024, 14:02

«А что она может сказать?» Орбакайте не оправдается за слова Пугачевой о России

РИА «Новости»
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Карьера певицы Кристины Орбакайте пошатнулась после резких высказываний Аллы Пугачевой о России. Артистка продолжает хранить молчание о скандалах со своей матерью и не выражает свою гражданскую позицию по поводу СВО. Отвечать за слова родственницы она тоже не планирует, сообщил сайт kp.ru.

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У нее дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко», - процитировало издание знакомых Орбакайте.

Журналисты предположили, что в ближайшее время у артистки не будет возможности зарабатывать деньги в РФ. Есть вероятность, что Орбакайте навсегда покинет страну, переехав в Соединенные Штаты к мужу и дочке.

Авторы статьи также отметили, что за границей певицу ждут редкие гастроли для эмигрантов в маленьких залах. Поддерживать звездный лоск ей будет сложно.

Ранее в Кремле исключили из праздничной программы номер Кристины Орбакайте. Ее не пустили на сцену в последний момент.

Скандалы Музыка Алла Пугачева
10 марта 2024, 04:28
Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес покончил с собой
Global Look Press
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил с собой. Об этом в соцсети Х написал бразильский журналист Пауло Альбукерке.

«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», - написал Альбукерке.

Официальной информации о смерти одного из самых титулованных футболистов мира пока не поступало.

Суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование 23-летней девушки в уборной ночного клуба «Саттон» 30 декабря 2022 года. Футболист так и не признал своей вины , хотя не отрицал, что был в клубе. До заседания защита внесла 150 тысяч евро на компенсацию потерпевшей независимо от исхода процесса, это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд Барселона Изнасилования
09 марта 2024, 23:13
Публика освистала Сергея Безрукова за критику выступления Алиева на турнире «Русский вызов»
РИА «Новости»
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Публика на турнире «Русский вызов» освистала члена жюри актера Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева. На это обратило внимание РИА «Новости».

Экс-чемпион по фигурному катанию Алиев выступал под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям номер понравился.

Безруков назвал фигуриста «большим мастером», при этом отметил, что Алиев изобразил «алкоголика», а номер должен быть более драматичным. На этих словах публика освистала артиста, заглушив его критику.

Ранее Безруков дал определение основной составляющей русского культурного кода. Национальному характеру больше всего свойственно всепримирение, которое основано на христианских понятиях всепрощения, милосердия и любви, отметил артист.

Фигурное катание Песни Актеры
09 марта 2024, 22:32
«Избавиться как можно быстрее». Собчак назвала телеканал НТВ пьющим ее кровь «клещом»
РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с «клещом», который «пьет ее кровь». Почему она так считает, блогерша рассказала на своем YouTube-канале.

Собчак выразила недовольство тем, что журналисты НТВ в двух снятых телеканалом и посвященных ей документальных фильмах врывали ее слова из контекста и таким образом изменяли смысл сказанного.

«Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. <…> Если этот клещ - телекомпания НТВ, придется повозиться», - сказала телеведущая.

Ранее Собчак показала подписчикам новые покупки - сумку, пальто и шерстяной костюм. Сумка люксового бренда на официальном сайте продавца стоит 631 тысячу рублей, однако в продаже ее в настоящее время нет. Предмет верхней одежды оказался той же фирмы, что и наплечный аксессуар. Брючный костюм - от Loewe.

Также ведущая рассказала, что хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере.

Ксения Собчак Фильмы
09 марта 2024, 22:03
Актер из «Сватов» Анатолий Васильев прокомментировал новость о его госпитализации
Global Look Press
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Информация о госпитализации актера Анатолия Васильева из-за травмы колена не соответствует действительности.  Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил сам артист.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», - сказал актер.

Ранее, как сообщил «Московский комсомолец», скорая забрала Васильева в больницу. Ему якобы диагностировали травму колена. По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.

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