Воскресенск получил золото и серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

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Воспитанницы «Академии спорта» в Воскресенске завоевали 1-е и 2-е места на соревнованиях. Алиса Махмутова выиграла золото в метании диска, а Ксения Тебякина - серебро в метание копья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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