Волонтеры движения «Ангелы фронта» в Подмосковье приготовили еду для бойцов СВО

Движение «Ангелы фронта» существует уже полтора года, но готовить обеды для военнослужащих волонтеры начали совсем недавно. Это уже третья подобная акция.

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Каждую порция запечатывают в отдельную упаковку, чтобы бойцы меньше времени тратили на подготовку к приему пищи. За час работы волонтеры сделали 90 порций каши и 50 - супа.

«Секрет сухих супов в том, что продукты высушиваются. Мясо сушим около восьми часов, картошку - семь, морковь - около шести. Это все собирается по граммовке. Боец может залить кипятком. Суп постоит минут 15 и будет полноценный, но без наваристого бульона, конечно», - отметила руководитель движения «Ангелы фронта» Кристина Грек.