16 ноября 2023, 11:02

Волонтеры движения «Ангелы фронта» в Подмосковье приготовили еду для бойцов СВО

Телеканал «360»
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Волонтеры движения «Ангелы фронта» готовят еду для участников СВО. В меню: куриный суп с лапшой и сухариками, а также рисовая каша с кокосом. Все блюда сухие, благодаря чему они могут храниться до полугода.

Движение «Ангелы фронта» существует уже полтора года, но готовить обеды для военнослужащих волонтеры начали совсем недавно. Это уже третья подобная акция.

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Каждую порция запечатывают в отдельную упаковку, чтобы бойцы меньше времени тратили на подготовку к приему пищи. За час работы волонтеры сделали 90 порций каши и 50 - супа.

«Секрет сухих супов в том, что продукты высушиваются. Мясо сушим около восьми часов, картошку - семь, морковь - около шести. Это все собирается по граммовке. Боец может залить кипятком. Суп постоит минут 15 и будет полноценный, но без наваристого бульона, конечно», - отметила руководитель движения «Ангелы фронта» Кристина Грек.

Подольск
07 ноября 2023, 09:54
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 ноября
Unsplash
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Свыше 857 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 7 ноября. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Водителей призывают быть внимательными, особенно во время дождя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
09 октября 2023, 17:51
Подмосковных учащихся пригласили на Всероссийский кейс-чемпионат по социальному предпринимательству
Unsplash
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Школьников, студентов и молодых специалистов из Подмосковья пригласили на Всероссийский кейс-чемпионате по социальному предпринимательству MIR. В нем смогут принять участие жители от 14 до 35 лет.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для участия необходимо подать заявку по ссылке и пройти онлайн-курс по основам социального предпринимательства. Затем нужно выполнить задание по решению кейсов.

Финалисты чемпионата примут участие в трехдневном форуме в Москве, а победители получат подарки от организаторов, в том числе стажировки и возможность включения в государственный информационный ресурс ТалантыРоссии.РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Школьники Студенты
29 сентября 2023, 14:29
Подмосковное управление безопасности предупредило о новой схеме мошенников с цифровыми деньгами
Цифровые деньги – новая схема мошенников
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Цифровой рубль становится все более популярной валютой. Из-за этого в Подмосковье и других регионах активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками банка и предлагают перевести деньги на защищенный счет.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, мошенники делают рассылки от имени Банка России и сообщают, что наличные деньги и карты станут недействительными. Жителям предлагают перевести средства на безопасный счет. Также злоумышленники могут позвонить и предложить перевести обычные рубли на цифровые по выгодному курсу. Таким способом они получают доступ к чужим деньгам.

В ведомстве напомнили, что Банк России никогда не запрашивает конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте. При получении подозрительного сообщения или звонка советуют напрямую обратиться в организацию, чтобы убедиться в их подлинности.

Банки не делают рассылок и не обзванивают клиенов по вопросам цифрового рубля. Новая валюта также не заменит наличные и безналичные деньги, она будет существовать параллельно и предоставлять дополнительные возможности для финансовых операций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Мошенничество
28 сентября 2023, 14:29
Умные камеры начнут выявлять нарушения правил парковки на остановках Подмосковья с ноября
Минтранс Подмосковья
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Камеры с функцией фиксации нарушений правил парковки установят в Подмосковье на остановках общественного транспорта. В первую очередь они появятся на наиболее загруженных объектах в Ленинском округе и Одинцове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры будут фиксировать нарушения в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также в деревне Раздоры. Их установят на 20 остановках в шести округах.

В ведомстве напомнили, что парковка на автобусных остановках запрещена, это затрудняет движение общественного транспорта и создает заторы на дорогах. Водителей призывают не нарушать правила и уважительно относиться к пассажирам автобусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Дороги

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