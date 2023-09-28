Умные камеры начнут выявлять нарушения правил парковки на остановках Подмосковья с ноября
Камеры с функцией фиксации нарушений правил парковки установят в Подмосковье на остановках общественного транспорта. В первую очередь они появятся на наиболее загруженных объектах в Ленинском округе и Одинцове.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры будут фиксировать нарушения в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также в деревне Раздоры. Их установят на 20 остановках в шести округах.
В ведомстве напомнили, что парковка на автобусных остановках запрещена, это затрудняет движение общественного транспорта и создает заторы на дорогах. Водителей призывают не нарушать правила и уважительно относиться к пассажирам автобусов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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