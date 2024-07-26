26 июля 2024, 09:23

Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 июля

Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 25 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 26 июля на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности, при это первый спрогнозировали в Бородинском лесничестве.

Третий класс также будет 27 и 28 июля, однако в воскресенье местами риски снизятся до второго в Бородинском и первого - в Волоколамском лесничестве.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
04 апреля 2024, 11:15
Еще 200 аппаратов для диагностики онкологических заболеваний закупят в Подмосковье в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Почти 200 новые аппаратов для лечения и диагностики онкологических заболеваний закупят для больниц Подмосковья в этом году. Это аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, маммограф и многое другое.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, новое оборудование необходимо для качественной диагностики и обнаружения патологий и новообразований на ранней стадии.

«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний. Во многом благодаря закупке новой медтехники, в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года», - сказал он.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
05 февраля 2024, 11:02
«Зима не закончилась». Жителей Подмосковья предупредили о похолодании
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После небольшого потепления в Подмосковье вернутся холода. Температура начнет опускаться в ночь на среду. Об этом в беседе с «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«Зима у нас еще не закончилась. И на этой неделе у нас ожидается возвращение настоящих морозов, зимних, а не этих, похожих на раннюю весну погодных аномалий», - отметил специалист.

Он сообщил, что 5 и 6 февраля погода останется теплой - от-1 до -6 градусов. В ночь на 7 февраля резко похолодает, температура может опуститься до-10 градусов.

«Февраль еще работает, он только начался. <…> В Московскую область вернутся морозы. В ночные часы, например, в пятницу, до -14... -19 градусов стоит ждать морозов», - добавил синоптик.

Ильин подчеркнул, что похолодания продолжатся, и самый пик морозов придется на конец рабочей недели - на четверг и пятницу.

«В дневные часы температура будет находиться в пределах от -9 до -14. Ночью в четверг похолодает до -11... -16, а в ночь на пятницу - от -15 до -20 градусов», - предупредил он.

Атмосферное давление 5 февраля будет низким - около 723-725 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно поднимется до 745 миллиметров, а в субботу - до 750 миллиметров ртутного столба. Специалист также указал, что на фоне похолодания выпадет снег.

«Снег пройдет, но небольшой, до одного сантиметра максимум. И сегодня, и во вторник будет снег идти, и в среду. Немножко в среду, в четверг ночью - чуть посильнее, больше 10 миллиметров может выпасть», - рассказал Ильин.

Синоптик также предположил, что к концу недели могут пройти «осадки в смешанной фазе», в том числе и ледяные дожди. По его словам, в воскресенье температура начнет переходить к положительным значениям.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что погода в феврале на территории России будет изменчивой. Он призвал не ждать скорой весны и отметил, что снег обычно сходит только в апреле.

Прогноз погоды Погода
25 декабря 2023, 13:25
Около 46 тысяч жителей Подмосковья посетили ледовое шоу Ильи Авербуха
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В Московской области состоялись бесплатные ледовые представления «Чемпионы» Ильи Авербуха посетили 46 тысяч человек в декабре. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Шоу провели в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Заключительные спектакли посмотрели девять тысяч зрителей. Например, шоу на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде посетили 3,5 тысячи человек, а в Балашихе - 5,5 тысячи человек.

Выступления звезд фигурного катания продолжатся в следующем году. Уже 1 января шоу состоится в парке в Ивантеевке Пушкинского городского округа, начала в 17:00. Следующее представление проведут 6 января в 19:00 на стадионе «Вымпел» в Королеве, 8 января в 21:00 - в Солнечногорске, 14 января - в Можайске и Наро-Фоминске, 19 января - в Шатуре, 20 января - в Коломне и Павловском Посаде, 21 января - в Талдоме.

Также в регионе проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Оно пройдет со 2 по 8 января в Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Звездном Городке и других муниципалитетах. Подробности можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Новый год Илья Авербух
29 ноября 2023, 10:45
Кол-центры МФЦ Подмосковья обработали более 20 тысяч звонков за неделю
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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Подмосковные МФЦ обработали свыше 20 тысяч звонков за неделю. Операторы ответили на волнующие вопросы и проконсультировали жителей по получению услуг.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, получить помощь в МФЦ жители могут по телефону 122, выбрав в голосовом меню цифру три. После этого необходимо задать интересующий вопрос.

Всего в Подмосковье в электронном виде доступно свыше 300 госуслуг, поэтому операторы напоминают, что подать заявление можно онлайн на региональном портале.

Для удобства жителей также работает карта загруженности МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МФЦ

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