Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 июля

После небольшого потепления в Подмосковье вернутся холода. Температура начнет опускаться в ночь на среду. Об этом в беседе с «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«Зима у нас еще не закончилась. И на этой неделе у нас ожидается возвращение настоящих морозов, зимних, а не этих, похожих на раннюю весну погодных аномалий», - отметил специалист.

Он сообщил, что 5 и 6 февраля погода останется теплой - от-1 до -6 градусов. В ночь на 7 февраля резко похолодает, температура может опуститься до-10 градусов.

«Февраль еще работает, он только начался. <…> В Московскую область вернутся морозы. В ночные часы, например, в пятницу, до -14... -19 градусов стоит ждать морозов», - добавил синоптик.

Ильин подчеркнул, что похолодания продолжатся, и самый пик морозов придется на конец рабочей недели - на четверг и пятницу.

«В дневные часы температура будет находиться в пределах от -9 до -14. Ночью в четверг похолодает до -11... -16, а в ночь на пятницу - от -15 до -20 градусов», - предупредил он.

Атмосферное давление 5 февраля будет низким - около 723-725 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно поднимется до 745 миллиметров, а в субботу - до 750 миллиметров ртутного столба. Специалист также указал, что на фоне похолодания выпадет снег.

«Снег пройдет, но небольшой, до одного сантиметра максимум. И сегодня, и во вторник будет снег идти, и в среду. Немножко в среду, в четверг ночью - чуть посильнее, больше 10 миллиметров может выпасть», - рассказал Ильин.

Синоптик также предположил, что к концу недели могут пройти «осадки в смешанной фазе», в том числе и ледяные дожди. По его словам, в воскресенье температура начнет переходить к положительным значениям.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что погода в феврале на территории России будет изменчивой. Он призвал не ждать скорой весны и отметил, что снег обычно сходит только в апреле.