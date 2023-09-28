Свыше 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами «Мострансавто» с ноября

28 сентября 2023, 13:07
Минтранс Подмосковья
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Свыше 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-рейсами «Мострансавто» с момента их запуска в прошлом ноябре. Сейчас в Подмосковье работает 40 таких маршрутов, они следуют до метро и ж/д станций с минимальным количеством остановок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, благодаря уменьшению количества остановок пассажиры могут экономить время в пути до 35 минут в часы пик. На маршрутах курсируют автобусы большого и малого класса в 31 округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Автобусы
Подмосковных учащихся пригласили на Всероссийский кейс-чемпионат по социальному предпринимательству
09 октября 2023, 17:51
Unsplash
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Школьников, студентов и молодых специалистов из Подмосковья пригласили на Всероссийский кейс-чемпионате по социальному предпринимательству MIR. В нем смогут принять участие жители от 14 до 35 лет.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для участия необходимо подать заявку по ссылке и пройти онлайн-курс по основам социального предпринимательства. Затем нужно выполнить задание по решению кейсов.

Финалисты чемпионата примут участие в трехдневном форуме в Москве, а победители получат подарки от организаторов, в том числе стажировки и возможность включения в государственный информационный ресурс ТалантыРоссии.РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Студенты
Подмосковное управление безопасности предупредило о новой схеме мошенников с цифровыми деньгами
29 сентября 2023, 14:29
Цифровые деньги – новая схема мошенников
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Цифровой рубль становится все более популярной валютой. Из-за этого в Подмосковье и других регионах активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками банка и предлагают перевести деньги на защищенный счет.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, мошенники делают рассылки от имени Банка России и сообщают, что наличные деньги и карты станут недействительными. Жителям предлагают перевести средства на безопасный счет. Также злоумышленники могут позвонить и предложить перевести обычные рубли на цифровые по выгодному курсу. Таким способом они получают доступ к чужим деньгам.

В ведомстве напомнили, что Банк России никогда не запрашивает конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте. При получении подозрительного сообщения или звонка советуют напрямую обратиться в организацию, чтобы убедиться в их подлинности.

Банки не делают рассылок и не обзванивают клиенов по вопросам цифрового рубля. Новая валюта также не заменит наличные и безналичные деньги, она будет существовать параллельно и предоставлять дополнительные возможности для финансовых операций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество
Умные камеры начнут выявлять нарушения правил парковки на остановках Подмосковья с ноября
28 сентября 2023, 14:29
Минтранс Подмосковья
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Камеры с функцией фиксации нарушений правил парковки установят в Подмосковье на остановках общественного транспорта. В первую очередь они появятся на наиболее загруженных объектах в Ленинском округе и Одинцове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры будут фиксировать нарушения в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также в деревне Раздоры. Их установят на 20 остановках в шести округах.

В ведомстве напомнили, что парковка на автобусных остановках запрещена, это затрудняет движение общественного транспорта и создает заторы на дорогах. Водителей призывают не нарушать правила и уважительно относиться к пассажирам автобусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Дороги
Воскресенск получил золото и серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
27 сентября 2023, 16:14
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Спортсменки из Воскресенска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Они выиграли золото и серебро в двух дисциплинах.

Воспитанницы «Академии спорта» в Воскресенске завоевали 1-е и 2-е места на соревнованиях. Алиса Махмутова выиграла золото в метании диска, а Ксения Тебякина - серебро в метание копья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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Спортсмены Воскресенск

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