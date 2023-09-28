Свыше 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами «Мострансавто» с ноября

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, благодаря уменьшению количества остановок пассажиры могут экономить время в пути до 35 минут в часы пик. На маршрутах курсируют автобусы большого и малого класса в 31 округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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