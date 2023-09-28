Свыше 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами «Мострансавто» с ноября
Свыше 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-рейсами «Мострансавто» с момента их запуска в прошлом ноябре. Сейчас в Подмосковье работает 40 таких маршрутов, они следуют до метро и ж/д станций с минимальным количеством остановок.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, благодаря уменьшению количества остановок пассажиры могут экономить время в пути до 35 минут в часы пик. На маршрутах курсируют автобусы большого и малого класса в 31 округе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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