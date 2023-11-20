Сезон работы катков начался в Подмосковье

Новые катки «У нас 181 каток, из них 30 с искусственным льдом. Также готовятся 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок», - сказал он.

Первый каток открыли в конце октября в хоккейном комплексе Черноголовки. В минувшие выходные заработал каток в парке Малевича в Одинцове, 25 ноября откроют театральный каток в сквере «Юбилейный» в Химках и Красногорске.

Новые катки заработают в Пестовском парке в Балашихе , на площади Дружбы в Истре, в Центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа, а также в Ивантеевке и Одинцове.

Бронь сеанса На катках оборудуют прокат инвентаря, теплые раздевалки, бесконтактную оплату, праздничную иллюминацию и музыкальное сопровождение. Министр заявил, что предстоит следить за чистотой урн и туалетов, зарегистрировать горки в Гостехнадзоре, открыть фуд-траки, тележки с горячими напитками и едой, соблюсти регламент на обслуживание и брендирование.

«Рассчитываем по посещаемости - более 1,4 миллиона посещений за сезон. В среднем один каток в будни принимает 150-200 человек и в выходные от тысячи до двух тысяч», - заявил Михаил Хайкин.

Одним из новшеств станет возможность забронировать сеанс катания. С 4 декабря такая возможность появится в приложении «Добродел».

Каток с искусственным покрытием откроется около дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Рабочие уже установили борты. Торжественный запуск запланировали 2 декабря.