Подмосковным выпускникам напомнили об онлайн-сервисе для подготовки к ЕГЭ по информатике

Волонтеры движения «Ангелы фронта» в Подмосковье приготовили еду для бойцов СВО

Волонтеры движения «Ангелы фронта» готовят еду для участников СВО. В меню: куриный суп с лапшой и сухариками, а также рисовая каша с кокосом. Все блюда сухие, благодаря чему они могут храниться до полугода.

Движение «Ангелы фронта» существует уже полтора года, но готовить обеды для военнослужащих волонтеры начали совсем недавно. Это уже третья подобная акция.

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Каждую порция запечатывают в отдельную упаковку, чтобы бойцы меньше времени тратили на подготовку к приему пищи. За час работы волонтеры сделали 90 порций каши и 50 - супа.

«Секрет сухих супов в том, что продукты высушиваются. Мясо сушим около восьми часов, картошку - семь, морковь - около шести. Это все собирается по граммовке. Боец может залить кипятком. Суп постоит минут 15 и будет полноценный, но без наваристого бульона, конечно», - отметила руководитель движения «Ангелы фронта» Кристина Грек.