Подмосковным выпускникам напомнили об онлайн-сервисе для подготовки к ЕГЭ по информатике
Подмосковные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по информатике с Яндекс.Учебником. Разобраться в решении заданий им поможет искусственный интеллект.
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, платформа включает в себя методические материалы, пробные версии экзамена и подсказки нейросети.
Искусственный интеллект объясняет значения терминов и ход решения задачи. В систему также встроен редактор кода.
Пользоваться сервисом можно бесплатно и без регистрации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.
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