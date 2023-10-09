Подмосковных учащихся пригласили на Всероссийский кейс-чемпионат по социальному предпринимательству
Школьников, студентов и молодых специалистов из Подмосковья пригласили на Всероссийский кейс-чемпионате по социальному предпринимательству MIR. В нем смогут принять участие жители от 14 до 35 лет.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для участия необходимо подать заявку по ссылке и пройти онлайн-курс по основам социального предпринимательства. Затем нужно выполнить задание по решению кейсов.
Финалисты чемпионата примут участие в трехдневном форуме в Москве, а победители получат подарки от организаторов, в том числе стажировки и возможность включения в государственный информационный ресурс ТалантыРоссии.РФ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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