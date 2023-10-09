Подмосковных учащихся пригласили на Всероссийский кейс-чемпионат по социальному предпринимательству

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для участия необходимо подать заявку по ссылке и пройти онлайн-курс по основам социального предпринимательства. Затем нужно выполнить задание по решению кейсов.

Финалисты чемпионата примут участие в трехдневном форуме в Москве, а победители получат подарки от организаторов, в том числе стажировки и возможность включения в государственный информационный ресурс ТалантыРоссии.РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».