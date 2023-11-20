Подмосковные парки в новогодние праздники примут 1,2 млн отдыхающих

Больше гостей Посещаемость, по его информации, растет вслед за количеством парков. Если в зимнем сезоне 2022–2023 годов они приняли 16 миллионов отдыхающих, в том числе больше миллиона в праздничные дни, то в этом году прогноз еще более оптимистичный - по словам Михаила Хайкина, посещаемость общественных пространств увеличится до 19 миллионов человек, из них до 1,2 миллиона в праздничные дни.

«Мы посмотрели прогноз на начало декабря. Погода достаточно холодная и снегопады. Это значит, что жители точно пойдут в парки», - сказал он.

Подготовка к зиме Министр заявил, что при подготовке к зимнему сезону службы проведут пять основных мероприятий, а именно, подготовятся к содержанию парков, обустроят места для зимних активностей, развесят праздничное оформление, организуют работу сервисов и услуг, распланируют мероприятия.

«Мы проверили укомплектование парковых дирекций техникой, инвентарем, зимней формой и гранитной крошкой. Мы напоминаем, что в парках, лесопарках запрещено использование реагентов», - глава Михаил Хайкин.

Типовые графики содержания парков, по информации министра, уже утвердили. Договоры на вывоз снега заключили. Он заявил, что порядок в общественных пространствах проконтролируют через систему «Безопасный регион».

В октябре подмосковные парки посетили свыше пяти миллионов человек. В тройку самых популярных вошли «Пехорка» в Балашихе, Центральный городской парк в Пушкине и Центральный парк Реутова.