Подмосковное управление безопасности предупредило о новой схеме мошенников с цифровыми деньгами

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Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, мошенники делают рассылки от имени Банка России и сообщают, что наличные деньги и карты станут недействительными. Жителям предлагают перевести средства на безопасный счет. Также злоумышленники могут позвонить и предложить перевести обычные рубли на цифровые по выгодному курсу. Таким способом они получают доступ к чужим деньгам.

В ведомстве напомнили, что Банк России никогда не запрашивает конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте. При получении подозрительного сообщения или звонка советуют напрямую обратиться в организацию, чтобы убедиться в их подлинности.

Банки не делают рассылок и не обзванивают клиенов по вопросам цифрового рубля. Новая валюта также не заменит наличные и безналичные деньги, она будет существовать параллельно и предоставлять дополнительные возможности для финансовых операций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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