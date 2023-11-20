20 ноября 2023, 14:56

Почти 40 тюбинговых горок выше трех метров откроют в Подмосковье

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На территории Подмосковья в зимнем сезоне 2023–2024 годов обустроят 56 тюбинговых горок. Из них больше половины — выше трех метров. Министр благоустройства Михаил Хайкин заявил о важности обеспечить безопасность отдыхающих.

«Тюбинговых горок 56 штук, из них до трех метров высотой - 21 и более трех метров - 35. Очень важно следить за их безопасностью», - сказал он.

В Московской области откроют 52 лыжные трассы, в том числе 27 протяженностью от одного до трех километров и 15 - от трех до пяти километров. Михаил Хайкин сообщил, что их начнут прокладывать с 4 по 7 декабря, когда толщина снежного покрова превысит 15 сантиметров.

«Также праздничная атмосфера в парках - это иллюминация, входные группы, фотозоны, теплые зоны, музыкальное сопровождение, горячие напитки. У нас запланированы новогодние елки, подсветка дорожек, световые фигуры», - заявил министр.

Всего в парках откроют 114 кафе, а также ярмарки и мобильные точки продажи. По предварительным подсчетам, в этом сезоне в парках побывают до 19 миллионов человек , в том числе 1,2 миллиона - в праздничные дни. Следить за порядком поможет система «Безопасный регион».

Михаил Хайкин сообщил об открытии первых катков. Губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно подготовить Московскую область к новогодним каникулам.

Благоустройство Дети
20 ноября 2023, 14:38
Сезон работы катков начался в Подмосковье
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В Московской области заработали первые катки. Провести время на коньках уже можно Черноголовке и Одинцове. В ближайшие дни откроются площадки в Химках и Красногорске. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин заявил, что в общей сложности в области откроют почти 200 мест для катания.

Новые катки «У нас 181 каток, из них 30 с искусственным льдом. Также готовятся 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок», - сказал он.

Первый каток открыли в конце октября в хоккейном комплексе Черноголовки. В минувшие выходные заработал каток в парке Малевича в Одинцове, 25 ноября откроют театральный каток в сквере «Юбилейный» в Химках и Красногорске.

Новые катки заработают в Пестовском парке в Балашихе , на площади Дружбы в Истре, в Центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа, а также в Ивантеевке и Одинцове.

Бронь сеанса На катках оборудуют прокат инвентаря, теплые раздевалки, бесконтактную оплату, праздничную иллюминацию и музыкальное сопровождение. Министр заявил, что предстоит следить за чистотой урн и туалетов, зарегистрировать горки в Гостехнадзоре, открыть фуд-траки, тележки с горячими напитками и едой, соблюсти регламент на обслуживание и брендирование.

«Рассчитываем по посещаемости - более 1,4 миллиона посещений за сезон. В среднем один каток в будни принимает 150-200 человек и в выходные от тысячи до двух тысяч», - заявил Михаил Хайкин.

Одним из новшеств станет возможность забронировать сеанс катания. С 4 декабря такая возможность появится в приложении «Добродел».

Каток с искусственным покрытием откроется около дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Рабочие уже установили борты. Торжественный запуск запланировали 2 декабря.

Красногорск Одинцово Благоустройство Химки Черноголовка
20 ноября 2023, 13:51
Подмосковные парки в новогодние праздники примут 1,2 млн отдыхающих
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Парки Подмосковья начали готовить к зимнему сезону. По предварительному прогнозу, в них побывают до 19 миллионов человек, в том числе только в новогодние праздники 1,2 миллиона отдыхающих. Об этом заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Больше гостей Посещаемость, по его информации, растет вслед за количеством парков. Если в зимнем сезоне 2022–2023 годов они приняли 16 миллионов отдыхающих, в том числе больше миллиона в праздничные дни, то в этом году прогноз еще более оптимистичный - по словам Михаила Хайкина, посещаемость общественных пространств увеличится до 19 миллионов человек, из них до 1,2 миллиона в праздничные дни.

«Мы посмотрели прогноз на начало декабря. Погода достаточно холодная и снегопады. Это значит, что жители точно пойдут в парки», - сказал он.

Подготовка к зиме Министр заявил, что при подготовке к зимнему сезону службы проведут пять основных мероприятий, а именно, подготовятся к содержанию парков, обустроят места для зимних активностей, развесят праздничное оформление, организуют работу сервисов и услуг, распланируют мероприятия.

«Мы проверили укомплектование парковых дирекций техникой, инвентарем, зимней формой и гранитной крошкой. Мы напоминаем, что в парках, лесопарках запрещено использование реагентов», - глава Михаил Хайкин.

Типовые графики содержания парков, по информации министра, уже утвердили. Договоры на вывоз снега заключили. Он заявил, что порядок в общественных пространствах проконтролируют через систему «Безопасный регион».

В октябре подмосковные парки посетили свыше пяти миллионов человек. В тройку самых популярных вошли «Пехорка» в Балашихе, Центральный городской парк в Пушкине и Центральный парк Реутова.

Благоустройство Парки
17 ноября 2023, 13:15
Подмосковным выпускникам напомнили об онлайн-сервисе для подготовки к ЕГЭ по информатике
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Подмосковные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по информатике с Яндекс.Учебником. Разобраться в решении заданий им поможет искусственный интеллект.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, платформа включает в себя методические материалы, пробные версии экзамена и подсказки нейросети.

Искусственный интеллект объясняет значения терминов и ход решения задачи. В систему также встроен редактор кода.

Пользоваться сервисом можно бесплатно и без регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Школьники
16 ноября 2023, 11:02
Волонтеры движения «Ангелы фронта» в Подмосковье приготовили еду для бойцов СВО
Телеканал «360»
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Волонтеры движения «Ангелы фронта» готовят еду для участников СВО. В меню: куриный суп с лапшой и сухариками, а также рисовая каша с кокосом. Все блюда сухие, благодаря чему они могут храниться до полугода.

Движение «Ангелы фронта» существует уже полтора года, но готовить обеды для военнослужащих волонтеры начали совсем недавно. Это уже третья подобная акция.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Каждую порция запечатывают в отдельную упаковку, чтобы бойцы меньше времени тратили на подготовку к приему пищи. За час работы волонтеры сделали 90 порций каши и 50 - супа.

«Секрет сухих супов в том, что продукты высушиваются. Мясо сушим около восьми часов, картошку - семь, морковь - около шести. Это все собирается по граммовке. Боец может залить кипятком. Суп постоит минут 15 и будет полноценный, но без наваристого бульона, конечно», - отметила руководитель движения «Ангелы фронта» Кристина Грек.

Подольск

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