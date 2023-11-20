Почти 40 тюбинговых горок выше трех метров откроют в Подмосковье

«Тюбинговых горок 56 штук, из них до трех метров высотой - 21 и более трех метров - 35. Очень важно следить за их безопасностью», - сказал он.

В Московской области откроют 52 лыжные трассы, в том числе 27 протяженностью от одного до трех километров и 15 - от трех до пяти километров. Михаил Хайкин сообщил, что их начнут прокладывать с 4 по 7 декабря, когда толщина снежного покрова превысит 15 сантиметров.

«Также праздничная атмосфера в парках - это иллюминация, входные группы, фотозоны, теплые зоны, музыкальное сопровождение, горячие напитки. У нас запланированы новогодние елки, подсветка дорожек, световые фигуры», - заявил министр.

Всего в парках откроют 114 кафе, а также ярмарки и мобильные точки продажи. По предварительным подсчетам, в этом сезоне в парках побывают до 19 миллионов человек , в том числе 1,2 миллиона - в праздничные дни. Следить за порядком поможет система «Безопасный регион».

Михаил Хайкин сообщил об открытии первых катков. Губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно подготовить Московскую область к новогодним каникулам.