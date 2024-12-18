Почта Деда Мороза открылась в поселке Курсаково под Истрой
В Ядроминском Доме культуры заработала почта Деда Мороза. Теперь дети смогут отправить свои письма с мечтами главному волшебнику зимы.
Почты и резиденции Деда Мороза появляются постепенно во всех парках и Домах культуры округа. Так, на этой неделе одну из них открыли в Ядроминском Доме культуры. Важно отметить, что это не просто ящик для писем, для каждого ребенка - это настоящее волшебство и возможность прикоснуться к новогоднему чуду. Дети написали письма и опустили их в коробочку. При написании, обязательно нужно будет указать адрес получателя: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и тогда мечты исполнятся. Подготовили красочные конверты, бумагу и цветные карандаши. Письмо дети могут написать, как в Доме культуры, так и дома.
Следующие почты Деда Мороза откроют в Новопетровском Доме культуры и Рождественском Доме культуры.Отправить письмо Деду Морозу через волшебные ящики в Домах культуры могут детки всех возрастов.