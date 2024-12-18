Онлайн-бронирование билетов на каток станет доступно жителям Дедовска

В первый день зимы в Дедовске в парке «Фабричный» открылся каток с искусственным охлаждением. И с тех пор это место стало точкой притяжения для местных жителей. Например, Людмила Бурлакова с детства занималась фигурным катанием и продолжает на пенсии. Она приходит на каток каждый день. «Каток замечательный, лед прекрасный, скольжение мягкое, гладкое, как зеркало. Несмотря на снегопады обильные, тем не менее лед создает такое прекрасное настроение и радость. Я вижу, как люди с удовольствием катаются, детки, взрослые, пенсионеры», - поделилась она.

На каток можно попасть по живой очереди. Но к концу года для удобства посетителей станет доступно онлайн-бронирование билетов на любое время. Если у вас нет коньков, то их можно взять в пункте проката. Всего здесь - 150 пар разных размеров: с 25 до 47. Для детей тут есть специальные помощники медведи и пингвины, они помогают не упасть. Для удобства гостей сделали бесплатные камеры хранения. Каток будет работать даже в марте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье заработали 37 катков с искусственным льдом.