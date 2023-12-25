25 декабря 2023, 13:25

Около 46 тысяч жителей Подмосковья посетили ледовое шоу Ильи Авербуха

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В Московской области состоялись бесплатные ледовые представления «Чемпионы» Ильи Авербуха посетили 46 тысяч человек в декабре. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Шоу провели в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Заключительные спектакли посмотрели девять тысяч зрителей. Например, шоу на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде посетили 3,5 тысячи человек, а в Балашихе - 5,5 тысячи человек.

Выступления звезд фигурного катания продолжатся в следующем году. Уже 1 января шоу состоится в парке в Ивантеевке Пушкинского городского округа, начала в 17:00. Следующее представление проведут 6 января в 19:00 на стадионе «Вымпел» в Королеве, 8 января в 21:00 - в Солнечногорске, 14 января - в Можайске и Наро-Фоминске, 19 января - в Шатуре, 20 января - в Коломне и Павловском Посаде, 21 января - в Талдоме.

Также в регионе проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Оно пройдет со 2 по 8 января в Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Звездном Городке и других муниципалитетах. Подробности можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Спектакль Новый год Илья Авербух
29 ноября 2023, 10:45
Кол-центры МФЦ Подмосковья обработали более 20 тысяч звонков за неделю
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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Подмосковные МФЦ обработали свыше 20 тысяч звонков за неделю. Операторы ответили на волнующие вопросы и проконсультировали жителей по получению услуг.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, получить помощь в МФЦ жители могут по телефону 122, выбрав в голосовом меню цифру три. После этого необходимо задать интересующий вопрос.

Всего в Подмосковье в электронном виде доступно свыше 300 госуслуг, поэтому операторы напоминают, что подать заявление можно онлайн на региональном портале.

Для удобства жителей также работает карта загруженности МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МФЦ
27 ноября 2023, 10:27
Автобусы «Мострансавто» перевели на работу по фактическому расписанию из-за рекордного снегопада
АО "Мострансавто"
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Из-за сильного снега некоторые рейсы «Мострансавто» были задержаны, а автобусы перешли на работу по фактическому расписанию. Пассажиров призвали учитывать увеличение интервалов движения при планировании поездок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работа автобусов изменилась из-за снегопада и обледенения дорог.

«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом Подмосковья. Ситуация сложная, но контролируемая. Дорожные службы оказывают существенную поддержку с отдаленных районов и двигаются в направлении столицы, расчищая нам путь», - заявили в «Мострансавто».

Компания принимает все возможные усилия, чтобы сократить негативные последствия и принимает меры по безопасности движения. Так, с водителями проводят дополнительные инструктажи, а техническая служба усилила контроль за состояние транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Погода Автобусы
20 ноября 2023, 14:56
Почти 40 тюбинговых горок выше трех метров откроют в Подмосковье
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На территории Подмосковья в зимнем сезоне 2023–2024 годов обустроят 56 тюбинговых горок. Из них больше половины — выше трех метров. Министр благоустройства Михаил Хайкин заявил о важности обеспечить безопасность отдыхающих.

«Тюбинговых горок 56 штук, из них до трех метров высотой - 21 и более трех метров - 35. Очень важно следить за их безопасностью», - сказал он.

В Московской области откроют 52 лыжные трассы, в том числе 27 протяженностью от одного до трех километров и 15 - от трех до пяти километров. Михаил Хайкин сообщил, что их начнут прокладывать с 4 по 7 декабря, когда толщина снежного покрова превысит 15 сантиметров.

«Также праздничная атмосфера в парках - это иллюминация, входные группы, фотозоны, теплые зоны, музыкальное сопровождение, горячие напитки. У нас запланированы новогодние елки, подсветка дорожек, световые фигуры», - заявил министр.

Всего в парках откроют 114 кафе, а также ярмарки и мобильные точки продажи. По предварительным подсчетам, в этом сезоне в парках побывают до 19 миллионов человек , в том числе 1,2 миллиона - в праздничные дни. Следить за порядком поможет система «Безопасный регион».

Михаил Хайкин сообщил об открытии первых катков. Губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно подготовить Московскую область к новогодним каникулам.

Благоустройство Дети
20 ноября 2023, 14:38
Сезон работы катков начался в Подмосковье
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В Московской области заработали первые катки. Провести время на коньках уже можно Черноголовке и Одинцове. В ближайшие дни откроются площадки в Химках и Красногорске. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин заявил, что в общей сложности в области откроют почти 200 мест для катания.

Новые катки «У нас 181 каток, из них 30 с искусственным льдом. Также готовятся 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок», - сказал он.

Первый каток открыли в конце октября в хоккейном комплексе Черноголовки. В минувшие выходные заработал каток в парке Малевича в Одинцове, 25 ноября откроют театральный каток в сквере «Юбилейный» в Химках и Красногорске.

Новые катки заработают в Пестовском парке в Балашихе , на площади Дружбы в Истре, в Центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа, а также в Ивантеевке и Одинцове.

Бронь сеанса На катках оборудуют прокат инвентаря, теплые раздевалки, бесконтактную оплату, праздничную иллюминацию и музыкальное сопровождение. Министр заявил, что предстоит следить за чистотой урн и туалетов, зарегистрировать горки в Гостехнадзоре, открыть фуд-траки, тележки с горячими напитками и едой, соблюсти регламент на обслуживание и брендирование.

«Рассчитываем по посещаемости - более 1,4 миллиона посещений за сезон. В среднем один каток в будни принимает 150-200 человек и в выходные от тысячи до двух тысяч», - заявил Михаил Хайкин.

Одним из новшеств станет возможность забронировать сеанс катания. С 4 декабря такая возможность появится в приложении «Добродел».

Каток с искусственным покрытием откроется около дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Рабочие уже установили борты. Торжественный запуск запланировали 2 декабря.

Красногорск Одинцово Благоустройство Химки Черноголовка

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