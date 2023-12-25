Около 46 тысяч жителей Подмосковья посетили ледовое шоу Ильи Авербуха

Шоу провели в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Заключительные спектакли посмотрели девять тысяч зрителей. Например, шоу на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде посетили 3,5 тысячи человек, а в Балашихе - 5,5 тысячи человек.

Выступления звезд фигурного катания продолжатся в следующем году. Уже 1 января шоу состоится в парке в Ивантеевке Пушкинского городского округа, начала в 17:00. Следующее представление проведут 6 января в 19:00 на стадионе «Вымпел» в Королеве, 8 января в 21:00 - в Солнечногорске, 14 января - в Можайске и Наро-Фоминске, 19 января - в Шатуре, 20 января - в Коломне и Павловском Посаде, 21 января - в Талдоме.

Также в регионе проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Оно пройдет со 2 по 8 января в Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Звездном Городке и других муниципалитетах. Подробности можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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