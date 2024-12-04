04 декабря 2024, 18:45

Мастер-классы по лыжам и хоккею пройдут для всех желающих в Подмосковье

Медиасток.рф
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В Одинцове на площадке ТРК VEGAS Кунцево 8 декабря пройдут открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов Александра Панжинского и Сергея Конькова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Такие мероприятия впервые проводятся в регионе.

Мастер-классы проведут серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Панжинский проведет разминку и поделится секретами лыжной техники, а Коньков на катке торгового центра расскажет о профессиональных приемах хоккея.

Посетителей ждут эстафеты, конкурсы с памятными призами и розыгрыш подарков на «колесе фортуны». Участники смогут пообщаться со спортсменами, получить автографы и сделать совместные фото.

Зимой в Подмосковье стартовал уникальный проект - серия мастер-классов от титулованных спортсменов. Участие в тренировках бесплатное и доступно для всех, вне зависимости от возраста.

Спортсмены
03 декабря 2024, 13:04
Подарки и сувениры разыграют на акции «Русский каток» с декабря по март
Медиасток.рф
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«Русское Радио» запускает всероссийскую акцию «Русский каток», которая пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье. В третий раз жители смогут прокатиться на коньках и получить подарки от радиостанции. «Русское Радио» совместно с телеканалом RU.TV приглашает слушателей выйти на лед в преддверии новогодних праздников и зимнего спортивного сезона.

Акция продлится с 1 декабря по 28 февраля и охватит регионы от Калининграда до Владивостока. Участники смогут провести время с близкими и друзьями, наслаждаясь зимними радостями.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников подчеркнул, что популяризация активного образа жизни и поддержка российского спорта являются важнейшими направлениями их работы. Он отметил, что акцию «Русский каток» рассматривают как значимый проект, который объединяет миллионы слушателей вокруг здорового образа жизни.

«Мы рады в третий раз объявить акцию „Русский каток“», - подчеркнул директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Он сообщил, что в прошлые годы мероприятие получило положительные отклики от аудитории, и добавил, что возможность объединить миллионы россиян через эту зимнюю традицию становится для них настоящей гордостью.

В этом году на катках гостей ждут приятные сюрпризы от «Русского Радио». Чтобы получить сувениры, участникам необходимо сделать фото на катке и выложить его в социальных сетях с хештегами #РусскийКаток и #РусскоеРадио. Победителей фотоконкурса объявят в эфире радиостанции путем случайного выбора.

Отдых Праздники
30 июля 2024, 18:55
Глава Подольска проверит качество подготовки домов к отопительному сезону
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Глава городского округа Подольск поручил профильным специалистам администрации проверить качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Несколько ТСЖ и ЖСК, а также 28 управляющих компаний подготовят 1982 многоквартирных дома к осенне-зимнему периоду.

По словам главы округа Подольск Григория Артамонова, рабочие сделают опрессовку, проверят системы водоснабжения, лифты, дымоходы и вентиляционные каналы - только тогда многоквартирный дом получит паспорт готовности к отопительному сезону.

Сейчас паспорта готовности некоторым домам не выдают из-за задержек в обследовании газового оборудования. Чтобы ускорить работу, увеличили количество бригад Мособлгаз.

Среди управляющих компаний есть те, кто серьезно не соблюдает график. Глава округа Подольск проведет встречу с нарушителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство ЖКХ
26 июля 2024, 09:23
Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 25 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 26 июля на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности, при это первый спрогнозировали в Бородинском лесничестве.

Третий класс также будет 27 и 28 июля, однако в воскресенье местами риски снизятся до второго в Бородинском и первого - в Волоколамском лесничестве.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
04 апреля 2024, 11:15
Еще 200 аппаратов для диагностики онкологических заболеваний закупят в Подмосковье в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Почти 200 новые аппаратов для лечения и диагностики онкологических заболеваний закупят для больниц Подмосковья в этом году. Это аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, маммограф и многое другое.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, новое оборудование необходимо для качественной диагностики и обнаружения патологий и новообразований на ранней стадии.

«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний. Во многом благодаря закупке новой медтехники, в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года», - сказал он.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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Здравоохранение Больницы

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