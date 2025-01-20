20 января 2025, 16:43

Крещенские купания прошли на трех площадках в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Омовения в купелях в этом году организовали у Никольского и Троицкого храмов в Мытищах. Погрузиться в открытый водоем также можно было у Успенского храма в деревне Витененево.

Один из главных церковных праздников - Богоявление, или Крещение Господне - отметили православные верующие по всей России. Традиционные купания прошли и в Мытищах.

Отсутствие крещенских морозов в этом году и даже прошедший дождь не помешали купаниям, хотя температура ночью все-таки была чуть меньше нуля градусов. Верующие посетили торжественную службу при Троицком храме, отстояли очередь, и переодевшись в теплых раздевалках и укрывшись полотенцами или накинув куртки, вышли к купели.

Сразу после окунания их ждали горячий чай и каша. Предлагать чай с пирожками прихожанам начали еще до купания.

Крещенские омовения организовали в Мытищах в трех местах, оборудованных с учетом требований безопасности. Купания в открытом водоеме из-за теплой погоды прошли лишь у Успенского храма в деревне Витененево.

Купели у Никольского и Троицкого храмов также были отрыты всю ночь. Волонтеры, правоохранители, медики, спасатели, представители казачества дежурили, наблюдая за порядком. Работала полевая кухня. Самые долгие купания организовали у Никольского храма: окунуться здесь люди могли до 20 часов.

Праздники Православие Мытищи Крещение
18 декабря 2024, 20:35
Почта Деда Мороза открылась в поселке Курсаково под Истрой
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В Ядроминском Доме культуры заработала почта Деда Мороза. Теперь дети смогут отправить свои письма с мечтами главному волшебнику зимы.

Почты и резиденции Деда Мороза появляются постепенно во всех парках и Домах культуры округа. Так, на этой неделе одну из них открыли в Ядроминском Доме культуры. Важно отметить, что это не просто ящик для писем, для каждого ребенка - это настоящее волшебство и возможность прикоснуться к новогоднему чуду. Дети написали письма и опустили их в коробочку. При написании, обязательно нужно будет указать адрес получателя: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и тогда мечты исполнятся. Подготовили красочные конверты, бумагу и цветные карандаши. Письмо дети могут написать, как в Доме культуры, так и дома.

Следующие почты Деда Мороза откроют в Новопетровском Доме культуры и Рождественском Доме культуры.Отправить письмо Деду Морозу через волшебные ящики в Домах культуры могут детки всех возрастов.

Дети Истра Дед Мороз
18 декабря 2024, 20:26
Онлайн-бронирование билетов на каток станет доступно жителям Дедовска
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Билеты на каток в парке «Фабричный» можно будет купить онлайн. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье» открылись сразу два катка с искусственным охлаждением в округе.

В первый день зимы в Дедовске в парке «Фабричный» открылся каток с искусственным охлаждением. И с тех пор это место стало точкой притяжения для местных жителей. Например, Людмила Бурлакова с детства занималась фигурным катанием и продолжает на пенсии. Она приходит на каток каждый день. «Каток замечательный, лед прекрасный, скольжение мягкое, гладкое, как зеркало. Несмотря на снегопады обильные, тем не менее лед создает такое прекрасное настроение и радость. Я вижу, как люди с удовольствием катаются, детки, взрослые, пенсионеры», - поделилась она.

На каток можно попасть по живой очереди. Но к концу года для удобства посетителей станет доступно онлайн-бронирование билетов на любое время. Если у вас нет коньков, то их можно взять в пункте проката. Всего здесь - 150 пар разных размеров: с 25 до 47. Для детей тут есть специальные помощники медведи и пингвины, они помогают не упасть. Для удобства гостей сделали бесплатные камеры хранения. Каток будет работать даже в марте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье заработали 37 катков с искусственным льдом.

Фигурное катание Истра Парки
04 декабря 2024, 18:45
Мастер-классы по лыжам и хоккею пройдут для всех желающих в Подмосковье
Медиасток.рф
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В Одинцове на площадке ТРК VEGAS Кунцево 8 декабря пройдут открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов Александра Панжинского и Сергея Конькова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Такие мероприятия впервые проводятся в регионе.

Мастер-классы проведут серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Панжинский проведет разминку и поделится секретами лыжной техники, а Коньков на катке торгового центра расскажет о профессиональных приемах хоккея.

Посетителей ждут эстафеты, конкурсы с памятными призами и розыгрыш подарков на «колесе фортуны». Участники смогут пообщаться со спортсменами, получить автографы и сделать совместные фото.

Зимой в Подмосковье стартовал уникальный проект - серия мастер-классов от титулованных спортсменов. Участие в тренировках бесплатное и доступно для всех, вне зависимости от возраста.

Спортсмены
03 декабря 2024, 13:04
Подарки и сувениры разыграют на акции «Русский каток» с декабря по март
Медиасток.рф
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«Русское Радио» запускает всероссийскую акцию «Русский каток», которая пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье. В третий раз жители смогут прокатиться на коньках и получить подарки от радиостанции. «Русское Радио» совместно с телеканалом RU.TV приглашает слушателей выйти на лед в преддверии новогодних праздников и зимнего спортивного сезона.

Акция продлится с 1 декабря по 28 февраля и охватит регионы от Калининграда до Владивостока. Участники смогут провести время с близкими и друзьями, наслаждаясь зимними радостями.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников подчеркнул, что популяризация активного образа жизни и поддержка российского спорта являются важнейшими направлениями их работы. Он отметил, что акцию «Русский каток» рассматривают как значимый проект, который объединяет миллионы слушателей вокруг здорового образа жизни.

«Мы рады в третий раз объявить акцию „Русский каток“», - подчеркнул директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Он сообщил, что в прошлые годы мероприятие получило положительные отклики от аудитории, и добавил, что возможность объединить миллионы россиян через эту зимнюю традицию становится для них настоящей гордостью.

В этом году на катках гостей ждут приятные сюрпризы от «Русского Радио». Чтобы получить сувениры, участникам необходимо сделать фото на катке и выложить его в социальных сетях с хештегами #РусскийКаток и #РусскоеРадио. Победителей фотоконкурса объявят в эфире радиостанции путем случайного выбора.

Отдых Праздники

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