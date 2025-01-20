Крещенские купания прошли на трех площадках в Мытищах

Один из главных церковных праздников - Богоявление, или Крещение Господне - отметили православные верующие по всей России. Традиционные купания прошли и в Мытищах.

Отсутствие крещенских морозов в этом году и даже прошедший дождь не помешали купаниям, хотя температура ночью все-таки была чуть меньше нуля градусов. Верующие посетили торжественную службу при Троицком храме, отстояли очередь, и переодевшись в теплых раздевалках и укрывшись полотенцами или накинув куртки, вышли к купели.

Сразу после окунания их ждали горячий чай и каша. Предлагать чай с пирожками прихожанам начали еще до купания.

Крещенские омовения организовали в Мытищах в трех местах, оборудованных с учетом требований безопасности. Купания в открытом водоеме из-за теплой погоды прошли лишь у Успенского храма в деревне Витененево.

Купели у Никольского и Троицкого храмов также были отрыты всю ночь. Волонтеры, правоохранители, медики, спасатели, представители казачества дежурили, наблюдая за порядком. Работала полевая кухня. Самые долгие купания организовали у Никольского храма: окунуться здесь люди могли до 20 часов.