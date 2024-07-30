30 июля 2024, 18:55

Глава Подольска проверит качество подготовки домов к отопительному сезону

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Глава городского округа Подольск поручил профильным специалистам администрации проверить качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Несколько ТСЖ и ЖСК, а также 28 управляющих компаний подготовят 1982 многоквартирных дома к осенне-зимнему периоду.

По словам главы округа Подольск Григория Артамонова, рабочие сделают опрессовку, проверят системы водоснабжения, лифты, дымоходы и вентиляционные каналы - только тогда многоквартирный дом получит паспорт готовности к отопительному сезону.

Сейчас паспорта готовности некоторым домам не выдают из-за задержек в обследовании газового оборудования. Чтобы ускорить работу, увеличили количество бригад Мособлгаз.

Среди управляющих компаний есть те, кто серьезно не соблюдает график. Глава округа Подольск проведет встречу с нарушителями.

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Подольск Благоустройство ЖКХ
26 июля 2024, 09:23
Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 25 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 26 июля на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности, при это первый спрогнозировали в Бородинском лесничестве.

Третий класс также будет 27 и 28 июля, однако в воскресенье местами риски снизятся до второго в Бородинском и первого - в Волоколамском лесничестве.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.

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Лесные пожары
04 апреля 2024, 11:15
Еще 200 аппаратов для диагностики онкологических заболеваний закупят в Подмосковье в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Почти 200 новые аппаратов для лечения и диагностики онкологических заболеваний закупят для больниц Подмосковья в этом году. Это аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, маммограф и многое другое.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, новое оборудование необходимо для качественной диагностики и обнаружения патологий и новообразований на ранней стадии.

«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний. Во многом благодаря закупке новой медтехники, в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года», - сказал он.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
05 февраля 2024, 11:02
«Зима не закончилась». Жителей Подмосковья предупредили о похолодании
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После небольшого потепления в Подмосковье вернутся холода. Температура начнет опускаться в ночь на среду. Об этом в беседе с «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«Зима у нас еще не закончилась. И на этой неделе у нас ожидается возвращение настоящих морозов, зимних, а не этих, похожих на раннюю весну погодных аномалий», - отметил специалист.

Он сообщил, что 5 и 6 февраля погода останется теплой - от-1 до -6 градусов. В ночь на 7 февраля резко похолодает, температура может опуститься до-10 градусов.

«Февраль еще работает, он только начался. <…> В Московскую область вернутся морозы. В ночные часы, например, в пятницу, до -14... -19 градусов стоит ждать морозов», - добавил синоптик.

Ильин подчеркнул, что похолодания продолжатся, и самый пик морозов придется на конец рабочей недели - на четверг и пятницу.

«В дневные часы температура будет находиться в пределах от -9 до -14. Ночью в четверг похолодает до -11... -16, а в ночь на пятницу - от -15 до -20 градусов», - предупредил он.

Атмосферное давление 5 февраля будет низким - около 723-725 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно поднимется до 745 миллиметров, а в субботу - до 750 миллиметров ртутного столба. Специалист также указал, что на фоне похолодания выпадет снег.

«Снег пройдет, но небольшой, до одного сантиметра максимум. И сегодня, и во вторник будет снег идти, и в среду. Немножко в среду, в четверг ночью - чуть посильнее, больше 10 миллиметров может выпасть», - рассказал Ильин.

Синоптик также предположил, что к концу недели могут пройти «осадки в смешанной фазе», в том числе и ледяные дожди. По его словам, в воскресенье температура начнет переходить к положительным значениям.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что погода в феврале на территории России будет изменчивой. Он призвал не ждать скорой весны и отметил, что снег обычно сходит только в апреле.

Прогноз погоды Погода
25 декабря 2023, 13:25
Около 46 тысяч жителей Подмосковья посетили ледовое шоу Ильи Авербуха
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В Московской области состоялись бесплатные ледовые представления «Чемпионы» Ильи Авербуха посетили 46 тысяч человек в декабре. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Шоу провели в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Заключительные спектакли посмотрели девять тысяч зрителей. Например, шоу на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде посетили 3,5 тысячи человек, а в Балашихе - 5,5 тысячи человек.

Выступления звезд фигурного катания продолжатся в следующем году. Уже 1 января шоу состоится в парке в Ивантеевке Пушкинского городского округа, начала в 17:00. Следующее представление проведут 6 января в 19:00 на стадионе «Вымпел» в Королеве, 8 января в 21:00 - в Солнечногорске, 14 января - в Можайске и Наро-Фоминске, 19 января - в Шатуре, 20 января - в Коломне и Павловском Посаде, 21 января - в Талдоме.

Также в регионе проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Оно пройдет со 2 по 8 января в Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Звездном Городке и других муниципалитетах. Подробности можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Новый год Илья Авербух

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