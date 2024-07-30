Глава Подольска проверит качество подготовки домов к отопительному сезону
Глава городского округа Подольск поручил профильным специалистам администрации проверить качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Несколько ТСЖ и ЖСК, а также 28 управляющих компаний подготовят 1982 многоквартирных дома к осенне-зимнему периоду.
По словам главы округа Подольск Григория Артамонова, рабочие сделают опрессовку, проверят системы водоснабжения, лифты, дымоходы и вентиляционные каналы - только тогда многоквартирный дом получит паспорт готовности к отопительному сезону.
Сейчас паспорта готовности некоторым домам не выдают из-за задержек в обследовании газового оборудования. Чтобы ускорить работу, увеличили количество бригад Мособлгаз.
Среди управляющих компаний есть те, кто серьезно не соблюдает график. Глава округа Подольск проведет встречу с нарушителями.
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