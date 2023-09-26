Фестиваль кондитерских изделий пройдет на сыроварне Олега Сироты в Истре

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На фестивале будут представлены шоколад, трюфели, мармелад, пирожные и многое другое. Помимо этого, будет и другая продукция: мясные деликатесы, сыры, кофе, тыквенные продукты и вяленые ягоды.

Ремесленники представят свои авторские изделия для дома, а для юных гостей на фестивале подготовят мастер-классы, катание на лошадке и экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии фермерских хозяйств в регионе.

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