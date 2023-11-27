27 ноября 2023, 10:27

Автобусы «Мострансавто» перевели на работу по фактическому расписанию из-за рекордного снегопада

АО "Мострансавто"
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Из-за сильного снега некоторые рейсы «Мострансавто» были задержаны, а автобусы перешли на работу по фактическому расписанию. Пассажиров призвали учитывать увеличение интервалов движения при планировании поездок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работа автобусов изменилась из-за снегопада и обледенения дорог.

«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом Подмосковья. Ситуация сложная, но контролируемая. Дорожные службы оказывают существенную поддержку с отдаленных районов и двигаются в направлении столицы, расчищая нам путь», - заявили в «Мострансавто».

Компания принимает все возможные усилия, чтобы сократить негативные последствия и принимает меры по безопасности движения. Так, с водителями проводят дополнительные инструктажи, а техническая служба усилила контроль за состояние транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Погода Автобусы
20 ноября 2023, 14:56
Почти 40 тюбинговых горок выше трех метров откроют в Подмосковье
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На территории Подмосковья в зимнем сезоне 2023–2024 годов обустроят 56 тюбинговых горок. Из них больше половины — выше трех метров. Министр благоустройства Михаил Хайкин заявил о важности обеспечить безопасность отдыхающих.

«Тюбинговых горок 56 штук, из них до трех метров высотой - 21 и более трех метров - 35. Очень важно следить за их безопасностью», - сказал он.

В Московской области откроют 52 лыжные трассы, в том числе 27 протяженностью от одного до трех километров и 15 - от трех до пяти километров. Михаил Хайкин сообщил, что их начнут прокладывать с 4 по 7 декабря, когда толщина снежного покрова превысит 15 сантиметров.

«Также праздничная атмосфера в парках - это иллюминация, входные группы, фотозоны, теплые зоны, музыкальное сопровождение, горячие напитки. У нас запланированы новогодние елки, подсветка дорожек, световые фигуры», - заявил министр.

Всего в парках откроют 114 кафе, а также ярмарки и мобильные точки продажи. По предварительным подсчетам, в этом сезоне в парках побывают до 19 миллионов человек , в том числе 1,2 миллиона - в праздничные дни. Следить за порядком поможет система «Безопасный регион».

Михаил Хайкин сообщил об открытии первых катков. Губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно подготовить Московскую область к новогодним каникулам.

Благоустройство Дети
20 ноября 2023, 14:38
Сезон работы катков начался в Подмосковье
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В Московской области заработали первые катки. Провести время на коньках уже можно Черноголовке и Одинцове. В ближайшие дни откроются площадки в Химках и Красногорске. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин заявил, что в общей сложности в области откроют почти 200 мест для катания.

Новые катки «У нас 181 каток, из них 30 с искусственным льдом. Также готовятся 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок», - сказал он.

Первый каток открыли в конце октября в хоккейном комплексе Черноголовки. В минувшие выходные заработал каток в парке Малевича в Одинцове, 25 ноября откроют театральный каток в сквере «Юбилейный» в Химках и Красногорске.

Новые катки заработают в Пестовском парке в Балашихе , на площади Дружбы в Истре, в Центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа, а также в Ивантеевке и Одинцове.

Бронь сеанса На катках оборудуют прокат инвентаря, теплые раздевалки, бесконтактную оплату, праздничную иллюминацию и музыкальное сопровождение. Министр заявил, что предстоит следить за чистотой урн и туалетов, зарегистрировать горки в Гостехнадзоре, открыть фуд-траки, тележки с горячими напитками и едой, соблюсти регламент на обслуживание и брендирование.

«Рассчитываем по посещаемости - более 1,4 миллиона посещений за сезон. В среднем один каток в будни принимает 150-200 человек и в выходные от тысячи до двух тысяч», - заявил Михаил Хайкин.

Одним из новшеств станет возможность забронировать сеанс катания. С 4 декабря такая возможность появится в приложении «Добродел».

Каток с искусственным покрытием откроется около дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Рабочие уже установили борты. Торжественный запуск запланировали 2 декабря.

Красногорск Одинцово Благоустройство Химки Черноголовка
20 ноября 2023, 13:51
Подмосковные парки в новогодние праздники примут 1,2 млн отдыхающих
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Парки Подмосковья начали готовить к зимнему сезону. По предварительному прогнозу, в них побывают до 19 миллионов человек, в том числе только в новогодние праздники 1,2 миллиона отдыхающих. Об этом заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Больше гостей Посещаемость, по его информации, растет вслед за количеством парков. Если в зимнем сезоне 2022–2023 годов они приняли 16 миллионов отдыхающих, в том числе больше миллиона в праздничные дни, то в этом году прогноз еще более оптимистичный - по словам Михаила Хайкина, посещаемость общественных пространств увеличится до 19 миллионов человек, из них до 1,2 миллиона в праздничные дни.

«Мы посмотрели прогноз на начало декабря. Погода достаточно холодная и снегопады. Это значит, что жители точно пойдут в парки», - сказал он.

Подготовка к зиме Министр заявил, что при подготовке к зимнему сезону службы проведут пять основных мероприятий, а именно, подготовятся к содержанию парков, обустроят места для зимних активностей, развесят праздничное оформление, организуют работу сервисов и услуг, распланируют мероприятия.

«Мы проверили укомплектование парковых дирекций техникой, инвентарем, зимней формой и гранитной крошкой. Мы напоминаем, что в парках, лесопарках запрещено использование реагентов», - глава Михаил Хайкин.

Типовые графики содержания парков, по информации министра, уже утвердили. Договоры на вывоз снега заключили. Он заявил, что порядок в общественных пространствах проконтролируют через систему «Безопасный регион».

В октябре подмосковные парки посетили свыше пяти миллионов человек. В тройку самых популярных вошли «Пехорка» в Балашихе, Центральный городской парк в Пушкине и Центральный парк Реутова.

Благоустройство Парки
17 ноября 2023, 13:15
Подмосковным выпускникам напомнили об онлайн-сервисе для подготовки к ЕГЭ по информатике
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Подмосковные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по информатике с Яндекс.Учебником. Разобраться в решении заданий им поможет искусственный интеллект.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, платформа включает в себя методические материалы, пробные версии экзамена и подсказки нейросети.

Искусственный интеллект объясняет значения терминов и ход решения задачи. В систему также встроен редактор кода.

Пользоваться сервисом можно бесплатно и без регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Школьники

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