09 июня 2024, 02:50

Зубной туризм. Названы регионы с самыми дешевыми услугами стоматологов

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм»рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. Если пломбирование одного зуба в Москве стоит от двух до 10 тысяч рублей, то в регионах за эту процедуру можно отдать от полутора до семи тысяч. Коронка в столице стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах - 10-40 тысяч.

Дешевле всего кариес лечат в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией у тульских стоматологов обойдется всего в 1426 рублей.

Также эксперт посоветовала при выборе клиники обращать внимание на квалификацию врачей, оснащение современным оборудованием и соблюдение требованиям гигиены.

Стоматолог-ортопед Юрий Калинин ранее заявил, что протезирование не может полностью предупредить развитие заболеваний полости рта.

Туризм Врачи Москва
09 июня 2024, 02:04
Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мощные вспышки на Солнце вызовут новые магнитные возмущения на Земле. Малые и средние радиационные бури будут ощущаться 9 июня. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По словам ученых, малые радиационные бури начались на Земле с 03:00 8 июня, позже они стали умеренными.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что в 2024 году ученые ожидают максимальную солнечную активность. На Солнце возникнут новые вспышки, а на Земле пройдут магнитные бури. В частности, ученый предсказал магнитные возмущения в ближайшие две недели.

В конце мая руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин сообщил, что на Солнце замечено огромное пятно , которое в ближайшее дни может начать «стрелять» в Землю.

Погода Магнитные бури Солнце
09 июня 2024, 01:48
Названо опасное последствие позднего отхода ко сну
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что поздний отход ко сну негативно влияет на психическое состояние здоровья человека. Исследование опубликовали в научном журнале Psychiatry Research.

Исследователи отметили, что не имеет значения, по какой причине люди поздно засыпают.

В любом случае внутренние часы человеческого организма, или циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна. Они расположены в гипоталамусе мозга и влияют на различные 24-часовые модели поведения, в том числе и на время сна.

Хронотип, предпочтение времени сна, оказывает влияние на психическое здоровье. У людей, которые ложились спать позже, чаще наблюдали поведенческие и психические расстройства, в том числе депрессию и генерализованное тревожное расстройство. И неважно, работал ли человек, считал себя «совой» или предпочитал вечерние развлечения.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос рассказала о техниках, которые помогут снова настроиться на сон, если проснулись среди ночи.

США Болезни Ученые Депрессия
09 июня 2024, 01:22
Ученые нашли восемь видов пластика в мужской сперме
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Китайские ученые нашли частицы микропластика в образцах мужской спермы. По их мнению, это может быть причиной глобального снижения фертильности. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Исследование провела группа ученых под эгидой Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Они изучили пробы спермы, полученные у 36 здоровых мужчин, - все они не работали на предприятиях, связанных с производством пластмассы. Тем не менее, во всех полученных образцах исследователи нашли частицы микропластика.

Больше всего в анализах было следов полистирола - его используют в упаковочном пенопласте. Кроме того, в образцах спермы ученые обнаружили еще семь разных видов пластика, в том числе поливинилхлорид (ПВХ) - материал для изготовления бутылок. Авторы работы заметили, что в образцах семени, содержащих ПВХ, сперматозоиды менее подвижны. По их мнению, это может быть причиной снижения рождаемости во всем мире.

Ранее ученые из университета Нью-Мексико нашли элементы микропластика в мужских яичках. По словам врача-уролога Сергея Ильина, серьезного вреда этот материал нанести не сможет, так как его количество слишком маленькое.

Исследования Здравоохранение Ученые Мужчины
08 июня 2024, 05:08
Психолог рассказал, как заснуть после ночного пробуждения
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
После пробуждения среди ночи бывает сложно уснуть. Психолог Анастасия Кардиакос рассказала «Радио 1» о техниках, которые помогут снова настроиться на сон.

В качестве первой методики эксперт посоветовала замедление дыхания: вдох на четыре счета, задержка дыхания на семь и выдох на восемь. Эта техника поможет успокоиться.

Вторая методика - мышечная релаксация. Для этого нужно лечь на кровать и на выдохе последовательно расслаблять разные мышцы.

«Есть еще метод фонарика. Мы фонариком просвечиваем аккуратненько себя изнутри. Таким теплым фонариком, который помогает расслабиться. И последовательно расслабляем мышцы. Это расслабление со вниманием обязательно происходит на выдохе», - добавила эксперт.

Еще одна техника - приятное убаюкивание. Ее суть в том, чтобы погрузиться в приятные мысли и фантазии. Например, представлять, как ходите босиком по теплому песку или плаваете в море. Другой способ - считать от 100 до одного, со вдохом и выдохом на каждом счете.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал о причинах и методах лечения бессонницы.

Врачи Психология

Новости по теме