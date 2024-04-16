Жильцы не виноваты в болезни соседа. Депутат одобрил передачу данных о наркоманах в МВД

Депутат напомнил, что нотариусы имели доступ к этим данным, а правоохранители могли запросить их через суд. Законом лишь предложили передавать сведения о пациентах автоматически.

«Абсолютно правильная мера. Для участковых это станет важным инструментом мониторинга обстановки на их территории. Количество участковых много лет назад сократили, объем бумажной работы увеличили, поэтому им некогда ходить и контролировать обстановку», - сказал он.

Андрей Свинцов объяснил, что полицейские смогут выборочно проверять состояние дел в квартирах, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями. Он не согласился с тем, что нововведение нарушит права граждан. По словам депутата, даже ограничение скорости можно воспринять, как ущемление любителей быстрой езды.

«Понятное дело, что люди со врожденными или приобретенными психическими заболеваниями в этом не виноваты. Но и жильцы дома не виноваты в том, что их сосед, например, со склонностью к агрессии. Не думаю, что сотрудники полиции станут использовать данные в корыстных целях», - сказал он.

Передача информации в правоохранительные органы, по мнению депутата, в интересах больных. Например, это убережет их от насилия со стороны собутыльников.