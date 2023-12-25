Женские консультации обновят в Москве в ближайшие годы
В течение трех-четырех лет в Москве создадут единую сеть центров медицинской помощи для женщин. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА «Новости».
По ее словам, новый стандарт разработали и внедрили в столице в этом году. Руководствуясь им, в городе стали открывать учреждения централизованной сети, которые заменят устаревшие женские консультации, часто находившиеся прямо в жилых домах. Первый такой центр появился в начале декабря.
«Надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать», - сообщила Ракова.
Также в столице начали внедрять новые стандарты экстренной медицинской помощи , над которыми власти совместно с медицинскими специалистами столицы работали более года. В следующем году 20 ведущих московских клиник, куда чаще всего отправляют пациентов, начнут работать в соответствии с обновленным регламентом.