Женщина заразилась оспой обезьян от сожителя во Вьетнаме

Читайте нас в:

В ведомстве уточнили, что вирусом оспы обезьян от своего сожителя заразилась 22-летняя местная жительница. Женщина находится на карантине в больнице. А ее приятель, как уточнили в департаменте, стал уже третьим пациентом с таким диагнозом во Вьетнаме.

Первые два случая подтвердили еще в октябре 2022 года. Заражение диагностировали среди местных граждан, которые вернулись из-за границы.

В июле минувшего года ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Такое решение организация приняла из-за высокой скорости передачи вируса и риска дальнейшего распространения.

В мае 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что режим чрезвычайной ситуации по глобальному распространению оспы обезьян в мире завершен.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.