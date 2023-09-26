Женщина заразилась оспой обезьян от сожителя во Вьетнаме
Во Вьетнаме выявили первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку. Информацию об этом представил департамент здравоохранения южной провинции Биньзыонг, сообщил ТАСС.
В ведомстве уточнили, что вирусом оспы обезьян от своего сожителя заразилась 22-летняя местная жительница. Женщина находится на карантине в больнице. А ее приятель, как уточнили в департаменте, стал уже третьим пациентом с таким диагнозом во Вьетнаме.
Первые два случая подтвердили еще в октябре 2022 года. Заражение диагностировали среди местных граждан, которые вернулись из-за границы.
В июле минувшего года ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Такое решение организация приняла из-за высокой скорости передачи вируса и риска дальнейшего распространения.
В мае 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что режим чрезвычайной ситуации по глобальному распространению оспы обезьян в мире завершен.
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