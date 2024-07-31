Женщина пришла в себя в Лондоне после констатации смерти мозга

По информации издания, жительница графства Эссекс попыталась покончить с собой из-за травли на работе. На прошлой неделе врачи сообщили ее родным, что ее мозг мертв. Близкие начали готовиться к похоронам, но за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения женщина неожиданно открыла глаза.

«Я никогда столько не плакала в своей жизни. Мы так счастливы, что она очнулась», - рассказала ее мать.

Женщина может общаться с родными через движения головы и мимику лица. Родственники не знают, сколько времени займет восстановление и насколько полным оно будет.

«Мы понимаем, что старая Эмма уже не вернется, но мы надеемся встретить новую Эмму дома», - подчеркнула ее семья.

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