31 июля 2024, 11:59

Женщина пришла в себя в Лондоне после констатации смерти мозга

Unsplash
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Тридцатидвухлетняя англичанка Эмма Прайс очнулась в больнице в Лондоне после того, как врачи констатировали ей смерть мозга и собирались отключить от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщило издание My London.

По информации издания, жительница графства Эссекс попыталась покончить с собой из-за травли на работе. На прошлой неделе врачи сообщили ее родным, что ее мозг мертв. Близкие начали готовиться к похоронам, но за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения женщина неожиданно открыла глаза.

«Я никогда столько не плакала в своей жизни. Мы так счастливы, что она очнулась», - рассказала ее мать.

Женщина может общаться с родными через движения головы и мимику лица. Родственники не знают, сколько времени займет восстановление и насколько полным оно будет.

«Мы понимаем, что старая Эмма уже не вернется, но мы надеемся встретить новую Эмму дома», - подчеркнула ее семья.

Ранее ученые Стэнфордского университета рассказали , что ощущает умирающий человек.

Лондон Великобритания Больницы Женщины
31 июля 2024, 04:13
Названы типы рака, о которых сигнализирует боль в спине
Freepik
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Онкологические заболевания на ранних стадиях могут проявляться рядом нетипичных симптомов, в том числе и болью в спине. Об этом рассказала онколог и гематолог Мэрилин Нортон, сообщила британская газета The Mirror.

«Боль в спине - это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака», - заявила врач.

Нортон отметила, что боль в спине часто игнорируют как признак рака. Пациенты тоже порой не обращают на это внимание, полагая, что такое состояние было у них всегда. Онколог посоветовала обращать на это внимание врача, особенно, если боль усиливается.

Нортон перечислила типы рака, которые могут вызвать боль в спине. Это опухоли матки, почки, простаты, яичек, легких и молочной железы, а также спинного мозга.

Врач посоветовала обратиться к терапевту, если на фоне боли в спине появились и такие симптомы, как кашель, боль в груди и одышка, кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости.

Ранее врач-онколог Андрей Каприн заявил, что регулярная диспансеризация помогла бы улучшить механизмы лечение рака, так как некоторые его типы хорошо лечатся.

Великобритания Болезни Врачи Онкология
30 июля 2024, 23:59
Мужчина едва не умер из-за геморроя
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Жителя Великобритании Иэна Уэста с 16 лет мучал геморрой. Мужчина чуть не погиб из-за осложнений болезни. Об этом он рассказал изданию Metro.

По словам Уэста, он всегда тяжело переносил обострения геморроя. Мужчина проходил операции, во время которых ему перевязывали геморроидальные узлы. Когда они отпадали, на их месте вырастали новые. При этом у пациента были обширные кровотечения.

Во время одного из последних приступов кровотечение было таким сильным, что мужчину мучали одышка и сильная слабость. Тогда Уэст обратился к врачам. Выяснилось, что показатели его крови достигли угрожающих жизни низких значений. Мужчине провели четыре процедуры переливания крови.

В больнице британец провел неделю. Чтобы восстановиться после сильного кровотечения, ему потребовалось полугодовое лечение высокими дозами препаратов железа.

В США мужчина пережил клиническую смерть , когда принял большую дозу пищевой добавки. Американец очнулся в мешке для покойников.

Великобритания Больницы Врачи Мужчины
30 июля 2024, 03:36
В продающихся в России презервативах нашли вызывающие бесплодие химикаты
Unsplash
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Ученые из США выявили наличие токсичных химикатов в популярных иностранных презервативах, продаваемых на российских маркетплейсах. Об этом сообщило издание Guardian.

PFAS - это класс, состоящий из примерно 15 тысяч химических веществ, так называемых «вечных химикатов», не распадающихся естественным путем. Их часто используют для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу.

Завышенное количество химикатов может привести к проблемам с печенью, щитовидной железой и почками. А также это чревато снижением иммунитета и онкологическими заболеваниями.

По данным исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation, специалисты сначала проверили наличие фтора - маркера PFAS. Его нашли в ультратонких презервативах Trojan, которые можно купить в том числе на популярных в России маркетплейсах. Также почти двукратное превышение уровня зафиксировали в латексных презервативах Union Standart, отметили в статье.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее назвала причину снижения продаж презервативов в России. По ее словам, граждане страны стали реже уделять внимание интимной связи.

Исследования Ученые Россия Онкология Маркетплейсы
28 июля 2024, 04:40
Гастроэнтеролог назвал топ-3 бесполезных анализов
Pixabay
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Некоторые анализы можно не сдавать, априори они будут плохими, заявил диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Рекомендации врача опубликовало издание «Живая Кубань».

Сдача таких анализов - это пустая трата времени и денег, считает специалист. Речь идет об уровне витамина D, уровне холестерина и ЭКГ.

Уровень витамина D низкий у 80% населения, сдавать этот анализ целесообразно только для прохождения специальной терапии. Садыков рекомендовал проверять соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина в крови. Электрокардиограмма сама по себе не говорит о проблемах с сердцем, пояснил врач.

Врач-кардиолог Елена Быстрова призвала проходить ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий как минимум один раз в год.

Болезни Врачи Деньги

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