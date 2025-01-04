04 января 2025, 04:43

Женщина пошла проверить зрение и узнала про смертельную опухоль в мозге

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Жительница английского города Нортгемптона прошла обычный осмотр у офтальмолога, по итогам которого у нее выявили опухоль мозга. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам 45-летней Джеммы Хиллиер, она проверила зрение осенью 2023 года. Результат ее шокировал, так как она не смогла прочитать ни одной буквы. Врач направил ее в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования, а через два месяца женщине сделали МРТ.

«Сканирование показало, что у нее менингиома второй степени - один из самых распространенных видов опухолей головного мозга, которая не является злокачественной, но может привести к летальному исходу, если ее не лечить», - говорится в материале.

В феврале 2024 года женщину прооперировали, удалив 90% опухоли, расположенной вокруг зрительного нерва. Теперь она регулярно проверяется на наличие новообразований.

По словам Хиллиер, до этого она считала, что у нее хорошее зрение. Врачи предупредили, что если опухоль будет расти, то ей понадобится лучевая терапия.

Ранее сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что пациенты с раком мозга могут прожить дольше благодаря запахам близких людей.

Великобритания Больницы Болезни Врачи Онкология
03 января 2025, 22:07
В Белоруссии создали первый противоопухолевый препарат
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Первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных клеток-киллеров человека зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник».

Сотрудники Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии создали технологию, которая представляет собой пересадочный материал, полученный на основе клеток человека. При этом последние не подвергались существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.

Естественные клетки-киллеры - это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета. Они способны бороться с вирусами и опухолями, создавая иммунный ответ.

Этот продукт смогут использовать в адоптивной клеточной терапии онкологических заболеваний, в частности, при лечении неходжкинских лимфом и миеломной болезни.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для каждого пациента будут создавать индивидуальную в акцину от рака , так как не существует двух похожих опухолей.

Белоруссия Лекарства Ученые Онкология
03 января 2025, 21:28
Россиянам перечислили симптомы доминирующего гриппа, приводящего к пневмонии
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Вирус гриппа А (H1N1)pdm09, преобладающий в текущем эпидемическом сезоне, можно будет распознать по ряду симптомов, например, одышке и синюшности губ. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, сообщило РИА «Новости».

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура)», - отметил он.

Эксперт добавил, что штамм этой группы не является новым и давно известен. В сезоне 2023–2024 года его обнаруживали на российской территории, но в небольшом проценте случаев.

При тяжелом течении этот вирус может прогрессировать и всего за сутки привести к легочным осложнениям, чаще всего пневмонии. В таких случаях помимо высокой температуры, одышки и затрудненного дыхания или боли в груди вероятны синюшность губ, примесь крови в мокроте, головокружения, рвота и жидкий стул.

В зоне риска - дети до двух лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности, дыхательной системы и иммунодефицитами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о росте случаев заболеваниям гриппом А (H1N1).

Здравоохранение Болезни Минздрав Грипп Россия
03 января 2025, 05:00
Названы продукты от вздутия живота после новогодних салатов
Unsplash
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Переедание во время новогоднего застолья может вызвать вздутие живота. Для того, чтобы от него избавиться, нужно есть больше огурцов, авокадо и киви. Главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов сообщил об этом Ura.ru.

«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», - сказал он.

Тарасов перечислил продукты, употребление которых улучшит пищеварение и избавит от вздутия примерно за неделю. Среди них йогурт, ягоды, ананас, банан, авокадо, куркума, киви, огурцы, сельдерей и имбирь. По словам врача, они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ферментами.

Кроме проблем с пищеварением в праздники можно заработать похмелье. Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун сообщил, что облегчить его симптомы помогут активированный уголь, рассол без уксуса, куриный бульон и какао на воде.

Еда Болезни Новый год Продукты
02 января 2025, 23:54
Назван топ-5 неочевидных симптомов рака
РИА «Новости»
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Пациенты часто не обращают внимание на первые симптомы онкологических заболеваний и слишком поздно обращаются за помощью. Специалисты американского медицинского центра Mayo Clinic назвали пять неочевидных симптомом рака. Их исследование опубликовал журнал The New England Journal of Medicine.

Наиболее часто игнорируемым признаком болезни онколог Дарен Ковал назвал затяжной кашель. Если он возник без видимых причин и длится больше трех недель, то стоит обследовать легкие.

Хроническая изжога и рефлюкс могут указывать на поражение горла и пищевода, а жжение и зуд в области родимых пятен - на меланому. Ученые призвали срочно пройти обследование, если набухли лимфатические узлы или в кале появилась кровь , потому что они тоже являются признаками рака.

Профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг перечислил научно обоснованные методы профилактики онкологических заболеваний. Среди них нормализация массы тела, физическая активность и отказ от курения.

Болезни Медицина Онкология Наука

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