Желающим похудеть рассказали о полезном завтраке

Для приготовления омлета с тостом с авокадо нужно одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени и орехи.

«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», - объяснила она.

На тост можно выложить нарезанное авокадо, зелень или семечки. По словам Лебедевой, в таком завтраке много жиров для хорошего оттока желчи, которое обеспечит отсутствие чувства голода как минимум на шесть часов.

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