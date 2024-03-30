30 марта 2024, 03:11

Желающим похудеть рассказали о полезном завтраке

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Людям, которые придерживаются диеты, рекомендовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась рецептом вкусного блюда с изданием «Доктор Питер».

Для приготовления омлета с тостом с авокадо нужно одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени и орехи.

«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», - объяснила она.

На тост можно выложить нарезанное авокадо, зелень или семечки. По словам Лебедевой, в таком завтраке много жиров для хорошего оттока желчи, которое обеспечит отсутствие чувства голода как минимум на шесть часов.

Ранее некоторым россиянам запретили есть на завтрак каши. Прежде всего это касается людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока.

Диеты
29 марта 2024, 13:48
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании
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Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали акцию по сдаче крови. Для них организовали донорский пункт на площадке офиса компании в Москве.

В акции приняли участие свыше 30 специалистов. Они сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании. Медики провели обязательный осмотр участников акции. С помощью оборудования мобильной лаборатории специалисты провели забор крови, соблюдая все стандарты процедуры.

Сотрудники компании сдавали анализы на протяжении дня. Запас крови отправили на хранение и проверку в банк центра крови. Оттуда анализы передадут в учреждения здравоохранения столичного региона.

Акции по сдаче крови на регулярной основе проводят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие специалисты компании являются активными донорами, систематически пополняя банки крови.

К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились свыше 200 сотрудников компании.

Здравоохранение
29 марта 2024, 13:09
Замглавврача Видновской больницы рассказал, как пройти диспансеризацию за два часа
Телеканал «360»
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Почти полмиллиона жителей Подмосковья в 2023 году прошли углубленную диспансеризацию. Это стало возможно благодаря глобальному проекту Минздрава Московской области «Эффективная модель диспансеризации», который запустили в регионе несколько лет назад, заявил заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной.

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас ее можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объема обследования. В нашем модуле - быстровозводимом здании - граждане, проходящие диспансеризацию, не пересекаются с больными пациентами. Модуль работает без выходных, по будням - 12 часов, в выходные - в одну смену. В праздничные дни он тоже работает», - поделился собеседник «360».

Замглавврача отметил, что для прохождения диспансеризации пациент получает в медицинской организации электронный маршрутный лист. Базовая программа диспансеризации включает лабораторную диагностику (анализы крови, кардиограмма), анкетирование (выявляет факторы риска для здоровья), флюорографию, осмотр гинеколога и маммографию (для женщин).

«В Московской области это займет порядка полутора-двух часов. В соседних регионах намного дольше - даже несколько дней», - подчеркнул Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья. Если это первая группа, он завершает диспансеризацию после первого этапа, в другом случае пациент идет на второй этап, или углубленную диспансеризацию, подытожил собеседник «360».

Больницы Врачи Диспансеризация
29 марта 2024, 11:21
Специалисты предотвратили ввоз шести опасных инфекций в Россию
Unsplash
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Благодаря санитарно-карантинному контролю удалось предотвратить проникновение шести опасных инфекций в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, сообщило РИА «Новости».

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила в 2023 году предотвратить завоз шести опасных инфекционных болезней и сохранить здоровье наших граждан», - сказала она.

Татьяна Голикова сообщила, что 46 референсных центров проверили более 135 тысяч проб и создали электронные базы данных о 25 тысячах штаммах возбудителей заболеваний, в том числе инфекционных и паразитарных. Она призвала Роспотребнадзор учесть полученный опыт и помочь актуализировать основы госполитики в области химической и биологической безопасности.

Россельхознадзор заявлял об участившихся случаях поставок зараженных роз из Нидерландов и бананов из Эквадора. В последних нашли многоядную муху-горбатку. В кормах для домашних животных от Farmina Pet Foods обнаружили мышьяк.

Таможня Болезни Роспотребнадзор
28 марта 2024, 11:56
Ведущая «Школы пап» из Видного рассказала о подготовке к родам
Телеканал «360»
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В России 2024 год объявили Годом семьи. В Подмосковье уделяют большое внимание поддержке семей с детьми и молодых родителей. В рамках этой программы при Видновском перинатальном центре работает «Школа пап». Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказала ведущая школы Светлана Гончаренко.

«Курсы для пап стали проводить недавно - с сентября 2023 года. Но у нас много школ для мам, там я работаю уже три года. И это совершенно разные курсы. Для мам у нас восемь занятий, для пап - одно. Конечно, Минздрав принимает в этом активное участие. Во многих роддомах такие школы существуют», - поделилась собеседница.

Она добавила, что помогает будущим родителям готовиться ко встрече с ребенком уже на протяжении 20 лет. По словам Гончаренко, в нулевых на такие курсы приходило много мужчин, затем их стало меньше. Но сейчас, когда появились роды с сопровождением, мужчины снова стали ходить на курсы.

«В Видновском перинатальном центре существует несколько школ для мам - дневная, вечерняя, с разным количеством занятий. Если обращаются будущие мамы и говорят, что их мужья хотят присутствовать на родах, тогда им рекомендуют пройти занятия, посвященные этой теме. Папы узнают, как себя вести во время родов, как помочь супруге», - заметила Гончаренко.

На одном занятии могут присутствовать 10-15 человек - как пары, так и только мужчины. Но в среднем на курсы приходят пять-шесть будущих отцов, подытожила она.

Дети Школы Семья Минздрав

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