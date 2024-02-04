Землю накроет очередная магнитная буря

По данным лаборатории, магнитная буря ожидается с 03:00 до 06:00. Специалисты присвоили ей категорию G1 - это значит, что геомагнитные возмущения будут слабыми.

В конце января произошла серия сильных магнитных бурь. В прошлую субботу, 27 января, Землю накрыла буря, которой присвоили красный уровень магнитной опасности. Мощность геомагнитных волн достигла четырех баллов. Специалисты предупредили метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия: тошноте, мигрени и апатии.

Во вторник, 30 января, из-за мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы на Землю обрушился радиационный шторм. Специалисты предупредили о возможных недомоганиях у метеозависимых людей, а также сбоях в работе систем связи и навигации.