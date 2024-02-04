04 февраля 2024, 03:52

Землю накроет очередная магнитная буря

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В понедельник, 5 февраля, Землю накроет магнитная буря. Прогноз появился на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным лаборатории, магнитная буря ожидается с 03:00 до 06:00. Специалисты присвоили ей категорию G1 - это значит, что геомагнитные возмущения будут слабыми.

В конце января произошла серия сильных магнитных бурь. В прошлую субботу, 27 января, Землю накрыла буря, которой присвоили красный уровень магнитной опасности. Мощность геомагнитных волн достигла четырех баллов. Специалисты предупредили метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия: тошноте, мигрени и апатии.

Во вторник, 30 января, из-за мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы на Землю обрушился радиационный шторм. Специалисты предупредили о возможных недомоганиях у метеозависимых людей, а также сбоях в работе систем связи и навигации.

Прогноз погоды Шторм Погода Магнитные бури Солнце Астрономия
04 февраля 2024, 02:30
Врач назвал семь самых канцерогенных продуктов
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Частое употребление канцерогенных продуктов может повысить вероятность развития рака желудка. К ним относятся красное мясо, алкоголь, копчености, соленья, соусы, маргарин и сладкая газировка, сообщила врач-терапевт Варвара Рубан в беседе «Известиям».

По словам врача, самым опасным для ЖКТ продуктом считается алкоголь. Риск рака простаты у мужчин увеличивается при увлечении переработанным мясом.

«В колбасу, сосиски и консервы добавляют нитриты, которые в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований», - отметила она.

Также опасными для здоровья являются овощи и фрукты, которые удобряли нитратами и специальными составами. Соленья и некоторые соленые продукты могут повысить риск развития рака из-за содержания диметилнитритов. Газированные напитки также являются продуктом, который представляет угрозу для здоровья.

Ученые нашли связь между грушей и снижением риска развития онкологических заболеваний. Употребление этого фрукта уменьшит вероятность появления злокачественных образований в желудке и легких.

Рак Онкология Продукты
04 февраля 2024, 02:00
Онколог рассказал, как избежать появления рака
РИА «Новости»
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Пациенты охотно верят в мифы, сопровождающие онкологические заболевания. Внештатный онколог Минздрава России, Андрей Каприн развеял самые распространенные заблуждения о раке, сообщили «Известия».

Он отметил, что на ранних стадиях болезнь может скрываться за такими симптомами, как незначительное повышение температуры и головные боли. Пациенты начинают лечить эти симптомы самостоятельно, что может усилить рост раковых клеток.

Каприн рекомендовал проходить профилактические осмотры и диспансеризации, чтобы вовремя оценивать состояние организма. По его словам, на ранних стадиях анализ крови на онкомаркеры неинформативен.

Врач подчеркнул, что система диспансеризации в России помогает обнаружить рак на ранней стадии и включает скриннинг по семи наиболее распространенным локализациям рака. Такого опыта нет ни в одной другой стране.

Народные методы не способны вылечить рак, пациент только потеряет драгоценное время. Кроме того, инфекционная природа рака до сих пор не подтверждена, хотя есть инфекции, которые могут привести к его развитию, например, вирус папилломы человека.

Также Каприн напомнил, что на периоде ремиссии пациенту нужно постоянно наблюдаться и следовать рекомендациям врача.

Ранее онколог Ани Баданян напомнила, что женщинам старше 40 лет необходимо регулярно в обязательном порядке проходить маммографию.

Минздрав Врачи Рак Онкология
03 февраля 2024, 22:40
Назван самый вредный способ приготовления кофе
РИА «Новости»
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Существует множество способов приготовления натурального кофе, но некоторых из них могут быть опасными для здоровья. В числе самых вредных оказалось использование френч-пресса, отметили в европейском журнале профилактической кардиологии.

По словам профессора Гетеборгского университета Дага Телле, нефильтрованный кофе негативно влияет на организм. Он способен увеличить уровень холестерина в крови.

В напитке, приготовленном по-турецки, также есть кафестол и кахвеол - это соединения, от которых зависит уровень холестерина. После 15-летнего исследования ученый пришел к выводу, что фильтрованный кофе намного полезнее для здоровья и может увеличить продолжительность жизни.

Поклонникам тонизирующего напитка рекомендовали использовать бумажный фильтр, который удалит вещества, повышающие риски сердечного приступа.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что употребление натурального кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Кофе Ученые
03 февраля 2024, 19:25
Опаснее сахара и соли. Названы два самых вредных продукта
Unsplash
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В рационе человека иногда присутствуют продукты, которые не нужны организму. К ним относятся колбасные изделия и чипсы, рассказал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

«Самая вредная еда - это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов», - отметил он.

В этот список Гадзиян также внес соль и сахар. Но, по сравнению с копченой колбасой, они менее вредны. Врач отметил, что полностью убрать сахар и соль невозможно, но нужно лучше следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

По словам Гадзияна, крепкий алкоголь очень опасен для нейронов головного мозга. Чтобы снизить риск развития простатита и аденомы, следует вести более подвижный образ жизни, рекомендовал он.

Диетолог Татьяна Селезнева также напомнила, что колбасные изделия, соевый соус и полуфабрикаты являются обычным «пищевым» мусором, который вреден для человека.

Еда Врачи Продукты

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