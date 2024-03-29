29 марта 2024, 13:09

Замглавврача Видновской больницы рассказал, как пройти диспансеризацию за два часа

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Почти полмиллиона жителей Подмосковья в 2023 году прошли углубленную диспансеризацию. Это стало возможно благодаря глобальному проекту Минздрава Московской области «Эффективная модель диспансеризации», который запустили в регионе несколько лет назад, заявил заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной.

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас ее можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объема обследования. В нашем модуле - быстровозводимом здании - граждане, проходящие диспансеризацию, не пересекаются с больными пациентами. Модуль работает без выходных, по будням - 12 часов, в выходные - в одну смену. В праздничные дни он тоже работает», - поделился собеседник «360».

Замглавврача отметил, что для прохождения диспансеризации пациент получает в медицинской организации электронный маршрутный лист. Базовая программа диспансеризации включает лабораторную диагностику (анализы крови, кардиограмма), анкетирование (выявляет факторы риска для здоровья), флюорографию, осмотр гинеколога и маммографию (для женщин).

«В Московской области это займет порядка полутора-двух часов. В соседних регионах намного дольше - даже несколько дней», - подчеркнул Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья. Если это первая группа, он завершает диспансеризацию после первого этапа, в другом случае пациент идет на второй этап, или углубленную диспансеризацию, подытожил собеседник «360».

Больницы Врачи Диспансеризация
29 марта 2024, 13:48
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали акцию по сдаче крови. Для них организовали донорский пункт на площадке офиса компании в Москве.

В акции приняли участие свыше 30 специалистов. Они сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании. Медики провели обязательный осмотр участников акции. С помощью оборудования мобильной лаборатории специалисты провели забор крови, соблюдая все стандарты процедуры.

Сотрудники компании сдавали анализы на протяжении дня. Запас крови отправили на хранение и проверку в банк центра крови. Оттуда анализы передадут в учреждения здравоохранения столичного региона.

Акции по сдаче крови на регулярной основе проводят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие специалисты компании являются активными донорами, систематически пополняя банки крови.

К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились свыше 200 сотрудников компании.

Здравоохранение
29 марта 2024, 11:21
Специалисты предотвратили ввоз шести опасных инфекций в Россию
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Благодаря санитарно-карантинному контролю удалось предотвратить проникновение шести опасных инфекций в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, сообщило РИА «Новости».

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила в 2023 году предотвратить завоз шести опасных инфекционных болезней и сохранить здоровье наших граждан», - сказала она.

Татьяна Голикова сообщила, что 46 референсных центров проверили более 135 тысяч проб и создали электронные базы данных о 25 тысячах штаммах возбудителей заболеваний, в том числе инфекционных и паразитарных. Она призвала Роспотребнадзор учесть полученный опыт и помочь актуализировать основы госполитики в области химической и биологической безопасности.

Россельхознадзор заявлял об участившихся случаях поставок зараженных роз из Нидерландов и бананов из Эквадора. В последних нашли многоядную муху-горбатку. В кормах для домашних животных от Farmina Pet Foods обнаружили мышьяк.

Таможня Болезни Роспотребнадзор
28 марта 2024, 11:56
Ведущая «Школы пап» из Видного рассказала о подготовке к родам
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В России 2024 год объявили Годом семьи. В Подмосковье уделяют большое внимание поддержке семей с детьми и молодых родителей. В рамках этой программы при Видновском перинатальном центре работает «Школа пап». Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказала ведущая школы Светлана Гончаренко.

«Курсы для пап стали проводить недавно - с сентября 2023 года. Но у нас много школ для мам, там я работаю уже три года. И это совершенно разные курсы. Для мам у нас восемь занятий, для пап - одно. Конечно, Минздрав принимает в этом активное участие. Во многих роддомах такие школы существуют», - поделилась собеседница.

Она добавила, что помогает будущим родителям готовиться ко встрече с ребенком уже на протяжении 20 лет. По словам Гончаренко, в нулевых на такие курсы приходило много мужчин, затем их стало меньше. Но сейчас, когда появились роды с сопровождением, мужчины снова стали ходить на курсы.

«В Видновском перинатальном центре существует несколько школ для мам - дневная, вечерняя, с разным количеством занятий. Если обращаются будущие мамы и говорят, что их мужья хотят присутствовать на родах, тогда им рекомендуют пройти занятия, посвященные этой теме. Папы узнают, как себя вести во время родов, как помочь супруге», - заметила Гончаренко.

На одном занятии могут присутствовать 10-15 человек - как пары, так и только мужчины. Но в среднем на курсы приходят пять-шесть будущих отцов, подытожила она.

Дети Школы Семья Минздрав
25 марта 2024, 22:34
Названо число оставшихся в больницах раненых в теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врачи больниц Москвы и Московской области выписали 52 пострадавших после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Она добавила, что на стационарном лечении остались 93 человека, в числе которых пятеро детей.

«52 пациента выписаны в связи с улучшением состояния под наблюдение врачей по месту жительства. Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе пять детей», - заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что всего после теракта в 19 больниц попали 145 человек. Врачи диагностировали у них огнестрельные ранения, различные повреждения, а также отравления продуктами горения.

Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что после получения информации о теракте в концертном зале Crocus City Hall в семи больницах региона оперативно развернули 390 коек для приема пострадавших.

Кроме того, на работу для оказания помощи людям вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер.

Больницы Врачи Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме