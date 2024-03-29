Замглавврача Видновской больницы рассказал, как пройти диспансеризацию за два часа

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас ее можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объема обследования. В нашем модуле - быстровозводимом здании - граждане, проходящие диспансеризацию, не пересекаются с больными пациентами. Модуль работает без выходных, по будням - 12 часов, в выходные - в одну смену. В праздничные дни он тоже работает», - поделился собеседник «360».

Замглавврача отметил, что для прохождения диспансеризации пациент получает в медицинской организации электронный маршрутный лист. Базовая программа диспансеризации включает лабораторную диагностику (анализы крови, кардиограмма), анкетирование (выявляет факторы риска для здоровья), флюорографию, осмотр гинеколога и маммографию (для женщин).

«В Московской области это займет порядка полутора-двух часов. В соседних регионах намного дольше - даже несколько дней», - подчеркнул Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья. Если это первая группа, он завершает диспансеризацию после первого этапа, в другом случае пациент идет на второй этап, или углубленную диспансеризацию, подытожил собеседник «360».