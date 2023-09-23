Заложник закона. Самарцу с признаками обоих полов отказались удалять матку

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После этого у Максима начались гинекологические проблемы: у него диагностировали эндометриоз и выявили опухоли внутренних органов. Причиной новообразований стала одновременная выработка женских и мужских гормонов. Пока что опухоли доброкачественные, но могут перерасти в рак. Чтобы справится с болезнью, врач рекомендовал мужчине удалить матку.

Заложник закона Так как Максим сменил документы, в поликлиниках ему отказывают в консультациях гинеколога. При этом у мужчины была возможность прооперироваться платно за 150 тысяч рублей. Он накопил нужную сумму, но теперь не может сделать процедуру из-за закона о запрете смены пола. Такую операцию в России можно сделать только новорожденному с диагнозом гермафродитизм.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года подписал закон , согласно которому менять пол человека можно только по медицинским показаниям. Официальные лица и ряд общественных деятелей уже неоднократно указывали на необходимость защитить население от западных трендов, концентрирующихся на разрушении семьи.

Подозревал неладное Самарец Максим признался, что до 15 лет жил как девочка. В детстве его называли Ксюшей и наряжали в платья, но с наступлением пубертатного периода подросток понял, что обладает полноценными признаками обоих полов. Родители хотели растить Максима как дочь, но так и не решились на операцию по удалению пенисообразного органа.

«Я рос обычной девочкой, однако постоянно считал, что со мной что‑то не так: я чувствовал себя мужчиной. Мне казалось, что раз такое происходит, то это ненормально, и я, наверное, трансгендер», - рассказал мужчина порталу 63.ru.

Гинеколог, которая осмотрела Максима, была шокирована. Она отвела подростка к лаборантам - тот запомнил этот осмотр на всю жизнь.

«До этого момента я даже не задумывался, что девочка ниже пояса должна выглядеть как-то по-другому», - поделился Максим.

Он также рассказал, что родители давали ему «витамины», которые оказались женскими гормонами. С тех пор Максим, тогда еще Ксюша, твердо решил стать мужчиной, и в 18 лет сменил документы. Он также начал принимать тестостерон, который «выписал» себе сам. И на то была причина.

Врожденный порок Право операции для жителя Самары подтвердил создатель закона о запрете смены пола Виталий Милонов. Он отметил, что гермафродитизм является врожденным пороком, который допускает лечение.

«В этом случае по решению врачей операция, конечно, может быть проведена. Не по этим липовым справкам, которые трансгендеры получают за рубль пятьдесят в переходе, а именно по решению врачей. Это болезнь, чего уж тут», - подчеркнул Милонов.

Максиму посоветовали получить направление на лечение в Москве и сделать расширенный анализ криотипа - индивидуального набора хромосом. Если криотип окажется мужским, то мужчине без проблем согласятся сделать операцию по удалению матки.

Желание и медицинские показания Когда человек хочет сменить пол, существуют два варианта - либо пациент сам изъявляет желание, либо существуют медицинские показания, рассказал «360» врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«С точки зрения медицинских показаний собирается консилиум, и они (специалисты - прим. ред.) взвешивают все законодательные моменты, медицинские моменты и прочее. Если есть какой-то закон или приняты какие-то правила, которые запрещают что-то делать, они смотрят основания», - подчеркнул врач.

Добровольная смена пола в большинстве случаев подлежит запрету. Однако бывают врожденные патологии. При таком варианте развития событий консилиум ходатайствует перед Минздравом, чтобы ведомство обратилось в другие инстанции.

«В Минздраве огромное количество юристов сидит, которые, по идее, должны эти все вопросы уже подготовить и сказать: „Да, вот у нас такой-то пункт, по нему можно все делать“. Врачи говорят „есть!“, идут и делают. Это должно быть вот так», - объяснил онколог.

Он добавил, что когда пациент добровольно хочет сменить пол, в том числе с целью уклониться от чего-либо - это психиатрический аспект. В случае, когда есть медицинские показания, особенно если есть риски для жизни - это другая ситуация.