Заложник закона. Самарцу с признаками обоих полов отказались удалять матку

23 сентября 2023, 21:03
unsplash.com
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Жителю Самары, родившемуся с признаками обоих полов, отказали в удалении матки из-за запрета в России трансгендерного перехода. Мужчине необходима операция, чтобы избежать развития рака, но он не может получить разрешение на процедуру: врачи рассматривают его операцию, как косметическую.

После этого у Максима начались гинекологические проблемы: у него диагностировали эндометриоз и выявили опухоли внутренних органов. Причиной новообразований стала одновременная выработка женских и мужских гормонов. Пока что опухоли доброкачественные, но могут перерасти в рак. Чтобы справится с болезнью, врач рекомендовал мужчине удалить матку.

Заложник закона Так как Максим сменил документы, в поликлиниках ему отказывают в консультациях гинеколога. При этом у мужчины была возможность прооперироваться платно за 150 тысяч рублей. Он накопил нужную сумму, но теперь не может сделать процедуру из-за закона о запрете смены пола. Такую операцию в России можно сделать только новорожденному с диагнозом гермафродитизм.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года подписал закон , согласно которому менять пол человека можно только по медицинским показаниям. Официальные лица и ряд общественных деятелей уже неоднократно указывали на необходимость защитить население от западных трендов, концентрирующихся на разрушении семьи.

Подозревал неладное Самарец Максим признался, что до 15 лет жил как девочка. В детстве его называли Ксюшей и наряжали в платья, но с наступлением пубертатного периода подросток понял, что обладает полноценными признаками обоих полов. Родители хотели растить Максима как дочь, но так и не решились на операцию по удалению пенисообразного органа.

«Я рос обычной девочкой, однако постоянно считал, что со мной что‑то не так: я чувствовал себя мужчиной. Мне казалось, что раз такое происходит, то это ненормально, и я, наверное, трансгендер», - рассказал мужчина порталу 63.ru.

Гинеколог, которая осмотрела Максима, была шокирована. Она отвела подростка к лаборантам - тот запомнил этот осмотр на всю жизнь.

«До этого момента я даже не задумывался, что девочка ниже пояса должна выглядеть как-то по-другому», - поделился Максим.

Он также рассказал, что родители давали ему «витамины», которые оказались женскими гормонами. С тех пор Максим, тогда еще Ксюша, твердо решил стать мужчиной, и в 18 лет сменил документы. Он также начал принимать тестостерон, который «выписал» себе сам. И на то была причина.

Врожденный порок Право операции для жителя Самары подтвердил создатель закона о запрете смены пола Виталий Милонов. Он отметил, что гермафродитизм является врожденным пороком, который допускает лечение.

«В этом случае по решению врачей операция, конечно, может быть проведена. Не по этим липовым справкам, которые трансгендеры получают за рубль пятьдесят в переходе, а именно по решению врачей. Это болезнь, чего уж тут», - подчеркнул Милонов.

Максиму посоветовали получить направление на лечение в Москве и сделать расширенный анализ криотипа - индивидуального набора хромосом. Если криотип окажется мужским, то мужчине без проблем согласятся сделать операцию по удалению матки.

Желание и медицинские показания Когда человек хочет сменить пол, существуют два варианта - либо пациент сам изъявляет желание, либо существуют медицинские показания, рассказал «360» врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«С точки зрения медицинских показаний собирается консилиум, и они (специалисты - прим. ред.) взвешивают все законодательные моменты, медицинские моменты и прочее. Если есть какой-то закон или приняты какие-то правила, которые запрещают что-то делать, они смотрят основания», - подчеркнул врач.

Добровольная смена пола в большинстве случаев подлежит запрету. Однако бывают врожденные патологии. При таком варианте развития событий консилиум ходатайствует перед Минздравом, чтобы ведомство обратилось в другие инстанции.

«В Минздраве огромное количество юристов сидит, которые, по идее, должны эти все вопросы уже подготовить и сказать: „Да, вот у нас такой-то пункт, по нему можно все делать“. Врачи говорят „есть!“, идут и делают. Это должно быть вот так», - объяснил онколог.

Он добавил, что когда пациент добровольно хочет сменить пол, в том числе с целью уклониться от чего-либо - это психиатрический аспект. В случае, когда есть медицинские показания, особенно если есть риски для жизни - это другая ситуация.

Законы Болезни Врачи
«Метаболическая ловушка». Россиян предостерегли от резкого похудения к Новому году
23 октября 2023, 04:54
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Резкое похудение к Новому году в короткие сроки может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем. Как правильно худеть, рассказал изданию Lenta.ru заведующий кафедрой диетологии университета «Росбиотех» Алексей Березников.

Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.

При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.

«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.

Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.

Диеты Ожирение Новый год
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
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Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

Еда Болезни Врачи Продукты
Стала известна самая полезная диета для людей старше 55 лет
23 октября 2023, 00:22
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Средиземноморская диета в сочетании с физическими нагрузками положительно влияет на здоровье людей старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование провели ученые из университетской больницы Сон Эспас, работу опубликовали JAMA Network Open.

Особенность средиземноморской диеты заключается в преобладании растительной пищи и полезных жиров их масел, орехов и рыбы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающих ожирением с признаками метаболического синдрома старше 55 лет. Синдром характерен для старшего возраста и проявляется гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови.

Выяснилось, что средиземноморская диета и упражнения помогли снизить жировую массу тела, в том числе массу висцерального жира, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Ученые считают, что такая диета позволяет улучшить состав тела.

Лучшей системой питания в современном мире можно назвать средиземноморскую диету, богатую большим количество рыбы и овощей, подтвердила врач-диетолог Наталья Егоренкова. Такой рацион поможет не только сбросить вес, но и поддержать здоровье всего организма.

Исследования Болезни Врачи Ученые Диеты
Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные для кишечника продукты
22 октября 2023, 02:19
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Кокосы и мята способствуют улучшению пищеварения. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в беседе с «МедикФорум».

По ее словам, ключевая часть пищеварения происходит в кишечнике. Именно там содержится 70% клеток, вырабатывающих необходимые антитела. Живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и создают витамины, необходимые человеческому организму. По этой причине важно следить за здоровьем ЖКТ.

Алисова отметила, что наиболее полезными продуктами для кишечника являются кокосы, мята и ягоды. Включение их в рацион позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки.

«Кокосы помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него. Мята обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника», - заявила эксперт.

Гастроэнтеролог объяснила, что ягоды являются одними из самых важных продуктов для здоровья ЖКТ. В одной чашке содержится около восьми граммов клетчатки. Это примерно четвертая часть ежедневной потребности в этом компоненте.

Ранее врач-нутрициолог Валентина Куснуева заявила, что мята ускоряет метаболизм и способствует похудению. Помимо этого продукт помогает улучшить настроение и избавиться от головной боли.

Еда Болезни Врачи Продукты

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