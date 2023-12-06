Законопроект об абортах внесут на рассмотрение в Госдуму весной

По данным собеседника агентства, законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также готовят документ, в котором сократят срок возможного прерывания беременности.

«Самого документа еще нет. Предполагается, что текст будет готов уже в следующем году. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», - уточнил источник.

Как напомнил RT , зампред Госдумы Анна Кузнецова уже сообщала, что парламентарии рассматривают варианты по исключению абортов из списка услуг частных коммерческих клиник. Она подчеркнула, что важно поддержать подобные инициативы на федеральном уровне.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия не пойдет по пути запрета абортов. По ее словам, в стране добьются того, что искусственное пребывание беременности будут делать либо в результате насилия над женщиной, либо по медицинским показателям.