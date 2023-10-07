«Заказывай ящик пива». Россиянам назвали необычный способ выведения камней из почек

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К такому способу пациенты прибегали в том случае, если камень маленький, отметил уролог. Мужчина с небольшой патологией мог отказаться от стентирования, чтобы не травмировать половой орган.

«Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна и вперед», - сообщил Сурков.

Он добавил, что подобные методы иногда вызывали непонимание и раздражение жен пациентов. Уролог назвал необычную процедуру лечебным процессом и уточнил, что пиво можно заменить арбузом.

Ранее заведующий кардиологическим отделением Можайской больницы Зураб Карчава рассказал россиянам несколько способов сохранить здоровое сердце. Он рекомендовал следить за питанием и каждый день делать зарядку.